Nemzetközi szociális design konferenciát tartanak a MOME-n

Csütörtökön kezdődik a Social Design Network (SDN) elnevezésű kétnapos nemzetközi szociális design konferencia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME): a konferencia fókuszában természeti és a társadalmi válságok, vész- és veszélyhelyzetek kezelése áll.

A nemzetközi SDN-konferencia különböző tudományágak szakembereivel közösen tárja fel, hogyan reagál a design a válságokra és milyen eszközökkel segít azokat megérteni, kezelni – olvasható az egyetem MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.

Mint írták,

a konferencia idei témája, a Design a válság idején (Design in Times of Crisis) azt vizsgálja, hogy a tervezés hogyan reagál a válságokra, és hogyan alakítja a válságokkal kapcsolatos felfogásunkat különböző tevékenységek és beavatkozások mentén.

Négy különböző szempontból vizsgálja a területet, a válságok megértése, a válságok és a közösség kapcsolata, a válság és az oktatás kapcsolatán keresztül, valamint a jó gyakorlatok tükrében.

A tájékoztató szerint az esemény első napján, az úgynevezett Activation day-en a résztvevők magyarországi civil szervezetekkel végezhetnek műhelymunkát.

A Levegő Munkacsoport, a Migration Aid és a Menhely Alapítvány bevonásával végzett workshopokon valódi helyi és globális problémákat vizsgálnak meg. A tiszta levegő, a háború vagy egyéb krízis miatt otthonukat elvesztő gyerekek beiskolázása, vagy a kérdés, hogy hogyan vonható be több önkéntes egy-egy civil szervezet munkájába, mind olyan aktuális kérdések, melyekre egyre sürgetőbb működő, gyakorlati megoldásokat kidolgozni – írták.

Pénteken világhírű szakemberektől hallhatnak az érdeklődők előadásokat. Délelőtt Indy Johar építész, 00 és a Dark Matter Laboratories alapítója tart előadást, akinek a nevéhez több közösségi vállalkozás létrehozása fűződik, így az Impact Hub Westminster és az Impact Hub Birmingham, a Wikihouse vagy az Open desk.

Délután The Design Uncommons: Undisciplining Design in Social Systems címmel Josina Vink, a The Oslo School of Architecture and Design docense, valamint a Center for Connected Care designvezetője tart előadást – olvasható a közleményben.

A rendezvény angol nyelvű, a konferenciát a Social Design Network szervezi, amelyet a MOME Innovációs Központ Social Design Hubjának kezdeményezésére több egyetem közösen alapított 2020-ban.

Kiemelt képünk: MTVA/Bizományosi: Róka László