Újra David Helfgott koncert Budapesten

A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott ismét visszatér Budapestre. Helfgott páratlan tehetségével és lenyűgöző előadásmódjával számos nemzetközi színpadon felejthetetlen emlékeket hagyott a közönség szívében. Ezúttal márciusban a Dohány utcai zsinagógában csillan fel zongoraművészetének ragyogása, és a közönség belemerülhet egy briliáns zongorajáték felemelő élményébe.

Az est középpontjában olyan kivételes, halhatatlan művek állnak, mint például Chopin bensőséges és mélyén rejlő érzelmekkel teli “Ballade No 1 G-mollban”, az örökké aktuális “Ballade No 4 F-mollban”, mely garantáltan borzolgatja a lelket és a benne rejlő szenvedélyt. Liszt Ferenc lenyűgöző “Ballade No 2 B-mollban” alkotásán keresztül betekintést nyerünk a zongorajáték mesterfokába, míg az “Un Sospiro” című etűdje a szerelem káprázatát eleveníti meg.

A feledhetetlen Beethoven ikonikus “Appassionata” című, 23. szonátája mellett Mendelssohn különleges “Rondo Capriccioso” című darabja szintén felcsendül a Zsinagóga falain belül. A forradalmi Addinsall fenséges “Warsaw Concerto”-ja olyan zenei freskót idéz, melyben a romantika és a szenvedély egyesül, de nem maradhat el Chopin “Op.24 A-moll” etűdje, a “Winter Wind”, mely igazi hóvihart kavar, mely zenei képzeletünk szárnyán suhanva zongorázza be magát a tavaszba. A művészet ereje együtt él a zongorahangokban és azokban a mélységekben, amelyek csak a zene nyelvén érthetők.

David Helfgottról

Az élettörténetén alapuló “Shine” című életrajzi drámát 7 Oscar-díjra jelölték. A főszerepet játszó Geoffrey Rush (David Helfgott) a legjobb mellékszereplőnek járó Golden Globe-ot vihette haza. A film sikerének hatására az általa előadott Rachmaninov Harmadik Zongoraverseny CD-je vált az időszak legkelendőbb lemezévé Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Az év októberében négy egymást követő teltházas koncertet adott a Sydney Operaházban adott. Ezt követően világkörüli turnéra indult, fellépve az USA és Kanada számos városában, beleértve a Hollywood Bowl-t és a Carnegie Hall-t, majd visszatért Londonba, a Royal Albert Hall-ba.

Helfgott azóta is rendszeresen turnézik világszerte, megjelenik a pekingi Zenei Fesztiválon, a bécsi Musikverein-ben, Koppenhágában a Tivoli Koncerthall-ban, London Barbican Központjában, Ausztriában az Erl Fesztiválteremben, és gyakran lép fel a Sydney Operaházban.

Melbourne-ben született, már gyerekkorban megcsillantotta rendkívüli zongoraművészeti tehetségét, és az ABC Instrumentális és Vokális Verseny állami döntőjét hat alkalommal megnyerte. 17 évesen Alice Carrardnál kezdett tanulni, aki Bartók és Thoman István Liszt tanítványa volt. Két évvel később Londonba utazott, hogy a Royal College of Music hallgatójaként Cyril Smith irányítása alatt tanuljon. Smith, a 25 éves tanári pályája során a legbriliánsabb diáknak tartotta Helfgottot, és technikailag és temperamentumban egyaránt Horowitzhoz hasonlította.

Londoni tartózkodása alatt több díjat is elnyert, köztük a Dannreuther-díjat a legjobb versenykoncerttel nyújtott teljesítményért, Rachmaninov Harmadik Zongoraversenyének előadásáért. Bár londoni tartózkodása végén növekvő érzelmi instabilitással és lelki izgatottsággal nézett szembe, a 70-es évek során gyakori kórházi kezelések időszakát élte meg. Az 1980-as években tért vissza a koncertpódiumra.

A látogatóknak a koncert során a zsidó hitéleti előírásokat be kell tartania. Az épületben férfiaknak kizárólag fedett fejjel, nőknek fedett vállal lehet belépni és benntartózkodni.