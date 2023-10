Lekörözte a világhírű modelleket a magyar James Bond

Nemzetközileg elismert modelleket utasított maga mögé a magyar James Bond. Tordai István egy korábbi kisfilmjével nyerte el egy világmárka elismerését, aminek köszönhetően nem akármilyen megbízást zsebelhetett be.

A műsorvezetőként ismert tévést egy olasz luxuscikkeket gyártó vállalat kérte fel, hogy legyen a „főhősük”.

„Korábban készítettünk egy nemzetközi James Bond hangulatú filmet, amiben én voltam a 007-es ügynök. A szerep kedvéért akkor 20 kilót fogytam, ezért megváltozott a külsőm, aminek köszönhetően sorra jönnek felkérések különféle világmárkáktól. Most a földkerekség egyik legismertebb luxusmárkájának ékszerüzletágától érkezett felkérés” – mondta büszkén Tordai István.

„Bár az efféle filmjeink nemzetközik és már többször is előfordult, hogy a megbízó biztosított mindent a forgatáshoz külföldön, én mindig inkább Magyarországon forgatok és a stáb tagjai is magyarok. Az új kisfilmet a Hungaroringen és a gödöllői Királyi Kastélyban forgattuk, a női szerepeket Gaál Erika és Konkoly Ági kapták. Érdekesség, hogy a tökéletes angol kiejtésű narrátor is magyar, Csapó Harold Gábor, aki sokáig Amerikában élt. A forgatókönyvet én írtam, vagyis a produktum a gondolattól a végeredményig teljes egészében hazai alkotás, ami büszkeség nekünk alkotóknak és talán Magyarországnak is” – tett hozzá a magyar James Bond.

„Miután elkészült a film, a hazai képviselet elküldte az olasz központba és viszonylag gyorsan meg is jött a válasz. Azt írták, professzionális munka és gratuláltak. Világmárkák esetében az engedélyezés sokkal hosszabb időt szokott igénybe venni, de ezt a filmet most nagyon eltaláltuk. Hogy a későbbiekben mi lesz a film sorsa a nagyvilágban, azt sosem kötik az orromra. Már készül a következő filmünk egy újabb világmárkának. Megyünk tovább felfelé, a csillagok közé” – árulta el a részleteket Tordai István.

