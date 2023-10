Music Hungary: Sisi, Co Lee, bongor, iamyank is fellép Veszprémben

Mások mellett Sisi, Co Lee, bongor, iamyank és Lenkke is színpadra lépnek a harmadik Music Hungary Showcase-en november 7-8-án Veszprémben.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosával partnerségben megvalósuló esemény célja, hogy a már ismert Music Hungary Konferencia kiegészüljön egy olyan kétnapos koncertsorozattal, ahol minden évben a legaktuálisabb zenei előadókkal találkozhatnak az érdeklődők – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Mint írták, a showcase-en a szélesebb nyilvánosság mellett a hazai zenei színtér szakemberei előtt játszhatnak a fellépők. A showcase fesztivál nyílt pályázatára jelentkező 130 zenekar és előadó közül ötnek biztosítottak helyet a szervezők, a többi fellépőt egy nyolcfős kurátori csapat javasolta, majd válogatta be ebbe a programba.

Színpadra lép a hazai hip-hop színtér két fiatal tehetsége, Sisi és Co Lee. Az Expresszóban november 7-én koncertező Sisi a kis klubok után az idei fesztiválszezonban is megmutatta tehetségét, a Müpától az Akvárium NagyHallig telt házat produkáló Co Lee pedig másnap ad műsort.

Az első napon bongor is fellép, aki szövegeiben gyakran beszél a társadalmi visszásságokról. Ott lesz a showcase-en iamyank, erős basszusaival és törzsi ritmusaival a Labek & Chrobak duó, valamint konkoi is.

Szintén az elektronikus vonalat erősíti a producer, Zorz, aki a Terem klub programját zárja, instrumentális vonalon pedig a Törzs mutatja be poszt-rock programját. Fellép továbbá a New Fossils dzsesszes dallamokkal, valamint jazzes hiphopot játszó zip zenekar.

A világzenei színtérről koncertet ad a Hakumba, amely dzsesszt, fúziós zenét, surf-punkot, bluest és pop-rockot kever a dalaiban; a Kale Lulugyi autentikus roma örömzenét hoz Veszprémbe, a Duckshell tánczenéjében pedig magyar népzenei és dél-amerikai hatások is megtalálhatók.

Az alternatív zene új irányzatait Damara, a Hűvös, vagy a kisbetűs ünnepnapok képviseli, Lenkke pörgős, merengős zenéit énekléssel, rappeléssel, dorombolással, furulyázással, potméterek tekergetésével kelti életre, és a Papírkutya helyszínen Juhász Zoli is koncertet ad.

Kiemelt kép: Iamyank (b) és a Live Ensemble játszik a Panoráma Színpadon a 28. Mûvészetek Völgye kulturális fesztiválon a 10 napos programsorozat elsõ napján Kapolcson 2018. július 20-án.(Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)