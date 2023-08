Balázs Klári is ott van a 18 és 25 év közöttiek kedvenc női előadói között

Majdnem minden magyar fiatal hallgat zenét bizonyos időközönként, a kedvenc zenei műfajuk pedig a pop, derült ki a 16. BME Egyetemi Napok fesztiválkutatásából. A felmérés szerint tízből kilenc válaszadót tesz boldoggá a magyar előadók zenéinek hallgatása, és a kitöltők közül szinte mindenkinek volt már jó koncertélménye. A kedvenc együttesek között szerepel a Carson Coma és a Bagossy Brothers Company, a legkedveltebb magyar férfi előadók élmezőnyében Azahriah és ByeAlex is ott van, a nőknél pedig Ajsa Luna és Paulina mellett Balázs Klári is népszerű ebben a korosztályban.

2023. szeptember 12. és 14. között a fővárosi Infoparkban rendezik meg Budapest legnagyobb hallgatói fesztiválját a 16. BME Egyetemi Napokat, a fesztiválszervezők kutatásukban ezúttal arra keresték a választ, hogy a 18 és 25 év közötti magyar fiatalokat mely zenei stílusok teszik boldoggá, kik azok a magyar előadók, akiknek szinte az összes koncertjükön hajlandók ott lenni, és fel tudnak töltődni a zenéjük által.

A több mint 500 fiatal által kitöltött online kérdőív eredményei rámutattak, hogy a fiatalok 99,81 százaléka hallgat zenét, és csupán 0,19 százaléka nem.

A válaszadók 84,7 százalékát kapcsolja ki a pop zene, minden második kitöltő (55,56 százalék) szereti a rapet. A fiatalok nagyjából ugyanolyan arányban (45-45 százalék) kedvelik az elektronikus zenét és a rockot, míg az R&B-t és a latin műfajt nagyjából a megkérdezettek harmada (33,72 és 29,31 százalék) szereti hallgatni.

A zenehallgatás ráadásul nemcsak arról szól a fiatalok számára, hogy otthon bekapcsolják kedvenc zenéiket, ugyanis a válaszadók közül szinte kivétel nélkül mindenkinek (99,81 százalék) volt már jó koncertélménye.

A kutatásban kapott válaszok alapján a fiatalok kedvenc együttesei a Carson Coma, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, a Halott Pénz, a BSW, illetve ByeAlex és a slepp. Változatos a mezőny a kedvenc magyar férfi előadókat illetően is, ahol a fiatalok szavazatai alapján az elsők között szerepel Azahriah, Beton Hofi, ByeAlex, Dzsúdló és Krúbi is.

Bár az év elején arról szóltak a hírek, hogy a magyar hallgatók kevésbé szeretik a női előadókat, a 16. BME Egyetemi Napok kutatása erre alaposan rácáfolt, ugyanis Ajsa Luna, Balázs Klári, Lábas Viki, Paulina, Rúzsa Magdi és Schoblocker Barbara mellett Tóth Andi is a legnépszerűbbek között kapott helyet a felmérésben. Azaz a 18 és 25 év közötti korosztály nemcsak hogy hallgat női énekeseket, el is ismerik a munkájukat.

A BME Egyetemi Napok sikerét az is bizonyítja, hogy a szervezők tudnak a resztvevők fejével gondolkodni, a kutatásban megnevezett kedvenc előadók széles palettája lép majd fel a rendezvényen.

„Folyamatosan mérjük az elégedettséget, a hazai zenei piac résztvevőit és ezen előadók pozícióját a kedveltségi skálán. A kutatás eredménye a szakmai hozzáértésünket is igazolja, hiszen ismerjük a célközönségünket és az ő igényeiket. A vizsgálat során megnevezett kedvenc előadók közül már sokan bejelentésre kerültek, azonban tartogatunk még meglepetéseket úgy fellépői téren, mint különböző program elemek kapcsán. Azért azt elárulhatom, hogy idén nem csak jó zenével, de jó humorral is készülünk. A Dumaszínház három kiemelkedő humoristája, Ács Fruzsina, Szabó Balázs Máté és Hajdu Balázs személyében, akik fellépnek az idei rendezvényen. Egyébként őket is a BME Egyetemi Napok közössége választotta, egy online szavazás keretében.” – osztotta meg velünk, Orbán Balázs a BME Egyetemi Napok főszervezője.

Majd hozzá tette, hogy a garantált jó hangulatot idén akár stílusos fesztivál merch termékekben is át lehet élni, hiszen kijött az új kollekció, melyet a bmeshop.hu oldalon tudnak elérni az érdeklődők. Illetve, hogy érdemes a fesztivál csatornáit követni, hiszen rengeteg meglepetést tartogat még a rendezvény.