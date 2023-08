Youngr: A retró és a modern jól megfér együtt

A retró és modern jól megfér együtt Youngr, az elektronikus zenei színtér népszerű brit előadója szerint, aki saját dalai mellett újragondolt régi pop/rock klasszikusokat egyaránt játszik és ezzel pénteki koncertjén a Sziget fesztiválon is sikert aratott.

„Manchester mellett, egy kisvárosban születtem, tinédzserként azonban a legendás manchesteri alternatív és dance színtér már lecsengőben volt. Pedig bárcsak ott lettem volna a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a legendás Hacienda klubban!” – mondta a koncert előtt az MTI-nek a 34 éves Youngr, aki Dario Darnell néven született.

Mint mesélte, apja slágereit persze gyerekkora óta kívülről fújta, August Darnell a Kid Creole and the Coconuts frontembereként nagyot futott akkoriban. A legnagyobb hatást azonban az amúgy szintén manchesteri Simply Red funkys, RNB-s világa tette rá. „Apa a mai napig koncertezik, miközben büszke rám”.

Zenei karrierjét fivérével, Ashley-vel közös formációban, a Picture Bookban kezdte 2012-ben, és gyorsan jött a siker, még Cher albumára is írtak közösen egy dalt. Aztán 2016-ban Youngr néven szólópályára lépett, és amit akkor kitalált és egy YouTube-os sorozatban közzétett, ma is egyik védjegye: modern elektronikus zenei köntösbe helyezve gondolt újra pop/rock klasszikusokat. Akkor Daft Punk, Linkin’ Park, Jamiroquai egy-egy dalát, az elmúlt egy-két évben mások mellett a Red Hot Chili Peppers, Eminem, a Deftones, a Fleetwood Mac, a Nirvana, a System of A Down, a Blur korábbi sikereit.

„Egyrészt óriási élmény számomra ezeket a dalokat átértelmezve előadni, másrészt egyfajta küldetést is szeretnék teljesíteni azzal, hogy a mai fiatal generációnak megmutatom azokat a dalokat, amelyek amúgy nem nagyon jutnának el hozzájuk, holott a mai popslágerek sem születtek volna nélkülük”

– magyarázta Youngr.

Kitért arra, hogy sok szempontot kell figyelembe venni az ilyen feldolgozásoknál, ezért olykor felgyorsítja a ritmust, és az éneklési stílussal is szeret játszani, miközben igyekszik vigyázni az egyensúlyokra.

„A koncertjeimen vegyesen játszom saját dalokat és feldolgozásokat, a kettő együtt vagyok én, és ma már ezt is várja el tőlem a közönség”

– jegyezte meg.

Youngr saját szerzeményeivel eddig két albumot jelentetett meg (This Is Not an Album – 2018; Memories – 2020), emellett közzétett mixeket, a közelmúltban a YouTube-on pedig egy 59 dalból álló videósorozatot készített feldolgozásokból Live from Llamaland Studios címmel.

„Hát, nagyon ráértem, ezek a koronavírus-járvány idején tartott bezártsági állapot szüleményei észak-walesi házi stúdiómból, ami a valójában a hálószobám. Nagy rastás hajam van, kicsit úgy néz ki a fejem, mint egy lámáé, ezért a vicces cím az otthon felvett számokra. Naponta egyet készítettem el, úgy néz ki, az emberek szerették” – mondta Youngr.

Arra a felvetésre, hogy minden régi nagy slágerből elkészíthető-e a mai fiatalok által fogyasztható verzió, a zenész azt mondta, vannak olyan dalok, amelyeket azért inkább nem vállal be, leginkább az ének miatt, hiszen nem minden passzol a hangjához. „Céline Dion ezért nem került be a sorba. Visszatérve Manchesterre: az Oasis és a Happy Mondays számaiból egy mash-up-ot már készítettem, és tervezek feldolgozni Joy Divisiont és New Ordert is”.

