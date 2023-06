Kapás Boglárka vette át az Ismerős Arcok díját

A Petőfi-bicentenárium évében megtartott, a költő életéhez és munkásságához kapcsolódó Petőfi Zenei Díj gálán Telegdy-Kapás Boglárka vette át az Év zenekara díjat az Ismerős Arcok zenekar kérésére.

A díj tulajdonosa az Ismerős Arcok zenekar, hogyan kerültél mégis te a színpadra, Bogi?

Elsőként is szeretném megköszönni az Ismerős Arcok felkérését, megtiszteltetés számomra, hogy én vehetem át a díjukat, ezúton is gratulálok nekik és már várom, hogy ezt személyesen is megtehessem! Sok a közös bennünk, például Erdély szeretete és a zenéjüket is nagyon szeretem.

Van esetleg kedvenc számod tőlük?

Egyik nagy kedvencem a Nélküled, amit gyakran hallgatok egy keményebb edzésnapon, sok motivációt ad. A számnak szimbolikus jelentése is van számomra, hiszen erdélyi származású vagyok, édesapám ott él, a szívem sokszor húz oda.

Medence helyett a színpadon. Hogyan érezted magad?

Nagyon fontosnak tartom az idei díjátadó eszméjét. Hiszen a zenei tehetségek kiemelésén túl, felhívja a figyelmet a magyar kultúra és irodalom egyik legfontosabb alakjára, nemzeti hősünkre, Petőfi Sándorra.

De térjünk vissza a medencék világára. Hogyan halad a felkészülésed, mikor láthatunk újra versenyen?

Gőzerővel készülünk a júliusi Japánban, Fukuokában megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az edzéseken a munka remekül halad, már várom, hogy a rajtkőre állhassak.

