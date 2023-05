Színházzal és zenével várja a látogatókat a 7. Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon

Hetedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár fesztivált Veresegyházon. Június 23-tól augusztus 31-ig számos színházi és zenés produkció várja az érdeklődőket.

Láthatóan lesznek a Veres 1 Színház sikerdarabjai, érkezik a Cotton Club Singers, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, vendégelőadással jelentkezik a Centrál Színház, a Játékszín, az Átrium és a Pannon Várszínház, a nemzetközi sztárvendég a brit énekesnő, Bonnie Tyler lesz – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Mint írták,

Veres 1 Színház prózai darabjai közül műsoron lesz az Anconai szerelmesek, a Pletykafészek, a Rövidzárlat, az 1×3 néha 4 és a Hőguta.

Közönség elé kerül továbbá két musical, A padlás, valamint a Neoton família slágerből álló Szép nyári nap; utóbbi június 23-án és augusztus 30-án.

Újra meghívást kapott a Mézesvölgyi Nyárra a Játékszín népszerű előadása, a Menopauza, amelyben július 25-én és 26-án Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő és Náray Erika lép színpadra. Szintén a humor dominál Neil Simon vígjátékában, a Mezítláb a parkban című darabban, amelyben Kerekes Éva és Epres Attila játszik. Szintén látható lesz a Centrál Színház vendégjátéka, a Florian Zeller Az igazság című műve alapján készült Házassági leckék középhaladóknak.

A Puskás Tamás által színpadra vitt darabban többek között Balsai Mónika és Stohl András szerepel, visszatér a fesztiválra A Pál utcai fiúk a Pannon Várszínház előadásában, illetve Az Őrült nők ketrece az Átriumból.

Július 9-én a József Attila Színház vendégjátékaként Fenyő Miklós és Tasnádi István musicalje, a Made in Hungaria kerül színre, a főbb szerepekben Fekete Gáborral, Kékesi Gáborral, Kenderes Csabával, Auksz Évával és Chajnóczky Balázzsal. Július 22-én látható a Szente Vajk által írt és rendezett egyszemélyes musical comedy, a Kockahas, amelyet Feke Pál játszik. A Crescendo Music Orchestra kíséretével megvalósuló kétrészes zenés vígjátékban felvételről Molnár Piroska, Szacsvay László, Peller Anna, Nagy Sándor és Csonka András is közreműködik.

A gyerekprogramok sorában június 30-án visszatér a Hadart Színház a Süsüvel, augusztus 18-án érkezik Pom Pom a Rátonyi Róbert Színház előadásában, július 12-én pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl látogat Mézesvölgybe.

A július 15-én koncertező hajdúböszörményi zongoravirtuóz, Péter Bence videóit több mint egymilliárdan nézték meg az interneten, mára több mint negyven országban adott koncertet.

Augusztus 12-én a hazai könnyűzenei színtér kiemelkedő alakja, az idén 77 éves Bródy János ad koncertet, augusztus 26-án a Cotton Club Singers lép fel Veresegyházon a tizenöt év után felélesztett ABBA-Jazz show-val.

Az idei Mézesvölgyi Nyár csúcspontjának ígérkezik a walesi sztárénekes, Bonnie Tyler koncertje július 29-én. A népszerű művész ötven éve van a pályán, a nyolcvanas években olyan nagy sikerek fűződtek a nevéhez, mint a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out For a Hero. A „női Rod Stewart”-ként is emlegetett előadó és szövegíró számos zenei díjat nyert pályafutása során, és immár negyedszer lép magyarországi színpadra.