Új tematikus programokkal várják a látogatókat a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben

Új tematikus programokkal várják az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert látogatóit.

Az ELKH pénteki közleménye szerint az ország leggazdagabb élőnövény-gyűjteményével rendelkező kert tematikus programjaiban az ott található növényeket és a hozzájuk kapcsolódó kultúrtörténetet mutatják be a kert kurátorai.

A „Ne csak nézz, szaglással, ízleléssel, tapintással is ismerkedj a növényekkel!” mottóval meghirdetett programok idén három ázsiai témájú sétával bővülnek. Kósa Géza dendrológus, a Nemzeti Botanikus Kert korábbi vezetője az elmúlt évtizedekben számos különleges fát és cserjét telepített itt, amelyek jelentős részét távol-keleti és közép-ázsiai expedícióin gyűjtötte, így mára a vácrátóti kert hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű kelet-ázsiai fásszárú-gyűjteménnyel rendelkezik.

Új élménysétán mutatják be a kert kurátorai egyebek mellett még a japán cseresznyevirágzást, a bambuszok és a lótuszok különleges világát, valamint a japán juharok különböző változatait is.

Továbbra is indul a Tulipánmánia nevű séta, amelyen szó esik egyebek mellett arról is, hogy milyen szerepet töltöttek be a tulipánok a mesékben és a művészetekben az elmúlt évszázadok során. Emellett továbbra is várják az érdeklődőket az egzotikus bibliai növényeket bemutató vezetett sétára is.

A Különleges zöldségfélék az asztalunkon és A fűszerek ízletes világa elnevezésű sétákon a növényvilághoz szorosan kötődő gasztronómiáról és az ehető növényekről nyújtanak ismereteket a kert kurátorai.

Az újonnan indított „tudós túrákon” az ÖK kutatói kutatási témájukba avatják be a látogatókat egy-egy kerti séta során.

A kert éjszakai életébe nyerhetnek bepillantást az érdeklődők az Éjjeli lepkészés és a Denevérhang-vadászat elnevezésű, sötétedés után induló túrákon, csakúgy, mint a szentjánosbogarakat megfigyelő vezetett sétán.

A kert hatalmas, öreg fáiról, azok történetéről szól a Fák-erdők titkai elnevezésű túra. A beporzókat bemutató vezetett túrán pedig érdekes információk hangzanak el hazánk főbb beporzó csoportjairól, a méhekről, legyekről és pillangókról.

A közlemény szerint az ÖK idén is folytatják a 2021-ben Kert a köbön néven indított tudománykommunikációs programsorozatát. Az első eseményt május 13-án tartják a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben A biológiai invázió problémái és megoldási lehetőségei címmel. A június 24-ei Fenntartható-e még a fenntarthatóság? című programon a fenntarthatóság eszméiről és a valósággal való ütközéséről hallhatnak előadásokat az érdeklődők – közölte az ELKH.

