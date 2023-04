A fenntarthatóság jegyében hirdetett sztárokkal teli őszi évadot a Müpa

Mások mellett Joshua Bell, Alan Gilbert és az NDR Elbphilharmonie, Víkingur Ólafsson, az Accademia di Santa Cecilia, a King’s Singers, Elvis Costello, Ibrahim Maalouf és Ludovico Einaudi is fellép a Müpa 2023/24-es évadának őszi-téli szezonjában, amelyet az intézmény már frissen megfogalmazott fenntarthatósági stratégiája mentén hirdetett meg.

Az elmúlt évek folyamatos változásai a nemzetközi és magyar művészeti szcéna szereplőit is számos új feladat elé állították, sosem látott kreativitásra ösztönözve a kulturális intézményeket – mondta el Káel Csaba vezérigazgató a Müpa keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kosztolánczy Gábor vezérigazgató-helyettes hozzátette:

a magyarországi kulturális intézmények közül talán elsőként a Müpa készítette el fenntarthatósági stratégiáját.

A megváltozott gazdasági környezetre és nézői igényekre reagálva a megszokott bérletes konstrukciók helyett flexibilisebb rendszerben teszik elérhetővé az új évad produkcióira szóló jegyeket, bevezették a dinamikus jegyárazást, folyamatosan bővítik az online közvetítések számát, az egész évad helyett pedig ezúttal december végéig hirdetnek programot – sorolta.

Kosztolánczy Gábor elmondása szerint a fenntarthatósági stratégia jegyében a Müpa komoly figyelmet fordít a hulladékgazdálkodásra és az energiatakarékosságra, a nézőket és a munkatársakat pedig a közösségi közlekedés igénybevételére ösztönzik.

Káel Csaba kiemelte azonban, hogy

a stratégia legfontosabb eleme a kulturális fenntarthatóság, amelynek kulcsa, hogy milyen kulturális környezetet hagynak a következő generációkra.

Ennek keretében és a bartóki gondolatot továbbéltetve igyekeznek feltárni és kortárs nyelven továbbadni a magyar és az európai kultúra kincseit.

Mint hangsúlyozta, a Müpa programjainak mintegy harmada már most is közvetlenül a gyerekeket és a fiatalokat szólítja meg, de az intézmény a fiatal előadókra is figyelmet fordít, többek között a Rising Stars sorozaton keresztül.

A hagyományokhoz híven a Müpa idén is megnevezte az évad művészeit: a 2023/24-es évad zeneszerzője Orbán György, az évad együttese pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lesz.

Káel Csaba elmondása szerint a hatalmas életművel rendelkező erdélyi komponista kamarazenei darabjait és oratóriumait méltatlanul keveset hallani a koncerttermekben. Feledi János többek közt Orbán György Missa Duodecima és a Teremtett világ ritmusaira koreografálta új táncprodukcióját, mindenszentek napján pedig Orbán és Mozart Requiemje csendül fel a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes két premierre is készül: Zsuráfszky Zoltán és csapata előbb Eredics Benjamin a Bartók Tavaszon debütált zeneművére, A koppányi aga testamentumát feldolgozó Végvárak, vitézekre készített koreográfiáját mutatja be, majd Petőfi Sándor életét viszik színpadra.

A premierek mellett a táncegyüttes egyik közkedvelt előadása, A hűtlen feleség is visszatér a Müpába.

Mint a vezérigazgató kiemelte,

2023-ban számos visszatérő világsztárt is köszönthet az intézmény közönsége.

A római Accademia di Santa Cecilia zenekara ezúttal Liszt és Respighi Róma ihlette műveivel lép fel, Fischer Iván vezényletével; a King’s Singers vokális szextett pedig legújabb, Ligeti György Nonszensz madrigáljait feldolgozó lemezével érkezik.

Csaknem 15 év után, Mahler V. szimfóniájával, Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyével és egy világklasszis karmesterrel, Alan Gilberttel tér vissza az NDR Elbphilharmonie; az est szólistája az egyik legünnepeltebb kortárs hegedűművész, Joshua Bell lesz – számolt be a vezérigazgató.

Elmondása szerint igazi világszenzációval érkezik az izlandi zongoristacsillag, Víkingur Ólafsson, aki életében először vállalkozik arra, hogy Bach Golderg-variációit egyben eljátssza.

Káel Csaba kiemelte a Müpa adventi programját is: a Wiener Sängerknaben a szintén bécsi Chorus Juventussal kiegészülve érkezik, de közös ünnepi koncertet ad a Cantemus Kóruscsalád és a Magyar Rádió Gyermekkórusa, illetve Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és a Szegedi Bartók Béla Női Kar is.

A Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös programsorozata, az Európai Hidak idén szeptemberben Róma felé veszi az irányt.

Nem csak komolyzenei programok várják azonban a közönséget:

Elvis Costello most állandó zenészpartnerével, Steve Nieve-vel érkezik, a filmzenéivel világhírnevet szerzett olasz zongorista, Ludovico Einaudi pedig 2017 után ad ismét koncertet a Hangversenyteremben.

Cory Henry novemberi estje igazi meglepetéseket tartogat, míg a dán gitáros Jakob Bro és az amerikai szaxofonos Joe Lovano egy Magyarországon eddig még soha nem hallott felállásban lép fel.

Rendhagyó élménynek ígérkezik a Margaret Island és a Szegedi Kortárs Balett közös projektje, a Fénytörés; Roberta Gambarini a Budapest Jazz Orchestrával koncertezik, a francia jazzszíntér legnépszerűbb muzsikusaként számon tartott Ibrahim Maalouf trombitás pedig egy új formációval tér vissza a Müpába – közölte Káel Csaba.

Ismét találkozhat a közönség több népszerű tánc- és újcirkuszprodukcióval is, így ismét a színpadon lesznek a Győri Balett, a Badora Dance Company és a Pécsi Balett sikerdarabjai, valamint a Recirquel látványos cirque danse előadása is.

Folytatódnak a Müpa népszerű irodalmi sorozatai, Metropolitan-közvetítései és junior programjai is, a Müpa Filmklub pedig ezúttal Woody Allen munkásságából válogat.

Az évad produkcióira rövidesen indul az elővásárlás: erre először a Müpa+ Hűségprogram tagjai kapnak lehetőséget, majd péntektől a nagyközönség is – mondta el Káel Csaba.

Kiemelt kép: Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója beszédet mond a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek és a Művészet a Soá után című tárlat megnyitóján a Müpában 2023. március 31-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)