Szolnokra készül Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland nyáron koncertet ad Magyarországon. A világhírű színész, aki eddig három zenei albumot jelentetett meg, július 8-án a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban lép fel.

A számos mozifilmben és sorozatban ismertté vált 56 éves sztár először ad koncertet Magyarországon. Country rock és blues számait különleges helyszínen, a repülők árnyékában, a RepTár udvarán fogja elénekelni – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A londoni születésű, brit-kanadai kettős állampolgárként az Egyesült Államokban élő Kiefer Sutherland első countrylemeze 2016-ban jelent meg Down in a Hole címmel, ennek dalait Sutherland Jude Cole-lal közösen írta. A második, Reckless and Me című anyag három évvel később, 2019-ben érkezett, az ezen szereplő számok leginkább az americana stílusba sorolhatók. A tavaly a rangos Cooking Vinyl kiadó gondozásában kijött Bloor Street a folk, a világzene és a country jegyeit viseli magán.

A zenét kiskora óta kedvelő színész egyik hobbija a gitárgyűjtés, és rajong a Queen együttesért.

Anyai nagyapja a kanadai Saskatchewan tartomány kormányzója volt, apja a neves színész, a 87 éves Donald Sutherland. Első filmszerepét tizenhét évesen kapta, a Gengszterpapa című amerikai családi vígjátékban apjával együtt játszott. Pályakezdőként három évig Robert Downey Jr. szobatársa volt, akivel 1988-ban együtt játszott az 1969 című háborús drámában.

A kilencvenes években a széles nagyközönség is megismerte arcát, tehetségét több műfajban mutatta meg. Az Egyenesen át című thrillerben Julia Roberts volt a partnere, főszereplője volt a Dark City című film-noirnak, játszott az Egy becsületbeli ügyben és a Twin Peaks kultikus televíziós sorozat mozifilmváltozatában is. A három testőrben ő volt Athos, a Ha ölni kell című krimiben ismét apjával együtt szerepelt.

Talán a legtöbben Jack Bauer ügynök szerepében látták a 24 című televíziós sorozatban, amelyben 2001-től 2014-ig játszott nyolc és fél évadon át. Alakítását Golden Globe- és Emmy-díjjal jutalmazták.

2016-ben A kijelölt túlélő című tévésorozatban, politikai thrillerben az Egyesült Államok elnökét formálta meg, de szerepelt Lars von Trier Melankólia című filmjében is. Csillaga díszíti a kanadai és a hollywoodi Hírességek sétányát, utóbbin apa és fia csillaga egymás mellett található.