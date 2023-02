Van egy jó és egy rossz hírünk a Guns ’N’ Roses rajongóinak

A Live Nation Hungary koncertszervező közlése szerint az online jegyértékesítés megnyitásától számított egy órán belül elfogytak az álló és kiemelt állóhelyekre szóló jegyek a Guns ’N’ Roses budapesti koncertjére. A legendás amerikai hard rock-zenekar július 19-én lép fel a Puskás Ferenc Stadionban.

„A mai Live Nation elővásárlásra allokált mennyiségű álló és kiemelt álló jegyek elfogytak, azonban holnap (pénteken) a hivatalos jegyértékesítés kezdetekor, korlátozott számban ismét elérhetőek lesznek” – írták a Live Nation Facebook-oldalán csütörtökön, néhány perccel délelőtt 11 óra után.

Az online jegyértékesítést 10:00 órakor nyitották meg a koncertszervező honlapján.

Guns ‘N’ Roses Live Nation Facebook-bejelentés (2023.02.23.)

Kollégáink maguk is tapasztalták, hogy bár az online regisztráció gyorsan és zökkenőmentesen zajlott, és a jegyekért történő virtuális sor hosszáról (a várható várakozási időről) tudósító Queue-it applikáció is jól működött,

amikor végre sikerült belépni a Live Nation weboldalának jegyértékesítő részlegére, a 40 ezer forintos lélektani határt jelentő állójegyek mellett már csak a csalódást keltő „Elfogyott” felirat volt olvasható.

Egy órán belül elfogytak a megfizethető árú belépőjegyek a Guns ‘N’ Roses júliusi, budapesti koncertjére (forrás: képernyőfotó)

Csütörtökön 11:15 órakor már csak a 79 850 forintos „Early entry” (Korai érkezés/beengedés), valamint a 415 800 forintba kerülő „Ultimate VIP” (Teljes körű VIP) jegyekért lehetett bankkártyával fizetni.

A Guns ’N’ Roses legutóbb 2006-ban járt Magyarországon, de az akkori tagok közül csak az énekes Axl Rose és a billentyűs Dizzy Reed szerepelt a GNR 1990-es évek elején látott klasszikus felállásában.

A Los Angeles-i rockbanda először pályafutása csúcsán – közel 30 éve, 1992-ben – lépett fel a Budapest Sportcsarnokban, a Faith No More és a Soundgarden társaságában.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt képen: Axl Rose, a Guns ‘N’ Roses énekese a színpadon a rockzenekar “Not In This Lifetime…” című turnéjának New York-I állomásán, a Madison Square Gardenben, 2017. október 11-én. (Fotó: Kevin Mazur/Getty Images)