Február utolsó hétvégéjén kinyílnak a Hortobágy kapui

Hétvégén tartják a nyitott istállók hétvégéjét a Hortobágyon. Az érdeklődök megtudhatják, milyen nehéz tudomány a juhok befogása juhászkampóval, vagy milyen a körmölés, de akár a pásztor legfőbb segítőinek, a pásztorkutyáknak a tanítása is. De lehetőség lesz arra is, hogy a télen született kisállatokat megsimogassák a kilátogatók.

A Mátai Ménes istállói, a szatmáritelki juhhodályok és a Pusztai Állatpark állattartó hodályai kitárják kapuikat a látogatók előtt. 2023. február 25-26 között az állataikat gondozó pásztorok és állatgondozók vezetésével ismerkedhetnek meg a látogatók a téli Hortobágy legifjabb jövevényeivel, az idei csikókkal, racka bárányokkal, mangalica malacokkal és szürke borjakkal, valamint napos csibékkel, kis kacsákkal és libákkal, kecskegidákkal és szamár csacsikkal.

Az esemény központi helyszíne, a túrák kiindulási és érkezési pontja a Hortobágyi Csárda, ami ekkor nyitja meg kapuit ismét vendégei előtt a 2023. évben, s csendül föl falai között a cigányzene.

Pusztai Állatpark kisállat simogatójába ellátogatók szakvezető segítségével ismerhetik meg a különböző baromfiak pelyhes fiókái közötti különbségeket és akár kézbe is vehetik a frissen kikelt kis állatokat. Az állatsimogatóban testközelből találkozhatnak nyuszikkal, kecskével, báránnyal, de közelről megszemlélhetők a mangalica malacok, vagy a kisborjú és a fiatal csacsi is.

A juhász számadó kalauzolásával fény derül a hétvégén arra is, mi a különbség egy apa és egy anyajuh között, vagyis milyen jegyek alapján lehet megkülönböztetni a kosokat a jerkéktől. Mindeközben megszámolhatják az idei szaporulatot a fekete és a fehér rackaállományban, s a bárányokat kézbe is vehetik a bátrabbak, akár közös selfit is készíthetnek velük.

Ugyanakkor az érdeklődők azt is megtekinthetik hogyan szervezik hodályban a jószágokat, megleshetik munka közben a juhászt, aki arról is mesél, hogy telnek a téli napok a juhászatban. Látni fogják a kilátogatók, hogy milyen nehéz tudomány a juhok befogása juhászkampóval, vagy milyen a körmölés, de akár a pásztor legfőbb segítőinek, a pásztorkutyáknak a tanítása is.

A látogatók a Hortobágyi Csárdától menetrendszerűen közlekedő lovas kocsikon érkezhetnek a Mátai Ménesbe, ahol egy forró teától felmelegedve csikós számadó mutatja meg az idén született kiscsikókat és mesél a ménes mindennapjairól. A központi és az anyakanca istállóban akár testközelből megismerkedhetnek, és meg is simogathatják a kis jövevényeket, vagy sétálhatnak a ménes épületei között – olvasható a Hortobágyinfó honlapján.

