Újra Magyarországon a Shakti

A világhírű Shakti formáció 2023-as turnéja során Magyarországra is ellátogat július 2-án, vasárnap este 19:30-kor az Erkel Színházba.

A brit gitáros, John McLaughlin zeneszerző, a fúziós jazz úttörője számos különböző módon nagy hatással volt a jazz és a rock történetére. Először is Miles Davis korai elektronikus bandáinak tagjaként, de meghatározó volt a zenei életben Al Di Meolával és Paco de Luciával létrehozott akusztikus gitártriójuk is. (»Friday Night in San Francisco«).

1970-ben ismerkedett meg Sri Chinmoy guruval, és rajta keresztül a hinduizmussal és a keleti misztikával. Ez idő alatt vegetáriánus lett, puritán életmódot folytatott, és a meditáción kívül kizárólag a zenének és a gitárjátéka tökéletesítésének szentelte életét. Sri Chinmoy elnevezte Mahavisnunak. McLaughlin ezt a nevet felhasználta újonnan alakult formációjának az elnevezéséhez, mely Mahavishnu Orchestra néven vált ismertté.

A Mahavishnu Orchestra a Weather Report és a Return to Forever mellett a hetvenes évek legbefolyásosabb fúziós zenekara volt. A Mahavishnu Orhestra feloszlása után hozta létre a Shakti formációt és virtuóz kiváló indiai zenészekkel szövetkezett, hogy felfedezze a kelet és a nyugat fúzióját. McLaughlin azóta is rendszeresen dolgozik Zakir Hussainnel.

2023. januárjában együtt indultak világkörüli körútra, hogy megünnepeljék a formáció 50 éves évfordulóját és a Shakti születése óta eltelt fél évszázadot. Velük tart, a karizmatikus énekes, Shankar Mahadevan, a hegedűs Ganesh Rajagopalan és az ütőhangszeres Selvaganesh Vinayakram. A mai formáció tiszteletben tartja az eredeti zenekar örökségét azzal, hogy elismeri a hagyományaikat, miközben továbbra is a meglévő határokon túllépve új zenei tájak felé halad

