Kiderült, hogyan korlátozza a jelszómegosztást a Netflix

A streaming-óriás súgóközpontjában a „Netflix-fiók megosztása” fül alatt szerdán Costa Rica, Chile és Peru esetében az állt, hogy „a háztartásában bárki (azok, akik Önnel együtt élnek az elsődleges tartózkodási helyén)” használhatja a Netflix-fiókot – számolt be a Fox News.

Azoknak, akik nem tartoznak a Netflix által „háztartásnak” tekintett csoportba, saját fiókot kell nyitniuk, vagy a fiók tulajdonosa hozzáadhatja őket „extra tagként” a fiókjához.

Egy „extra tag” hozzáadásának költsége standard vagy prémium csomaggal rendelkező fiókhoz „kevesebb, mint az alapcsomag ára” – olvasható a három országban közzétett információs oldalakon. Ez a további havi díj azt a személyt terheli, akinek a fiókjához az új felhasználó tartozik.

„Ha valaki olyan eszközről jelentkezik be a fiókjába, amely nem az elsődleges tartózkodási helyéhez tartozik, vagy ha a fiókjához tartósan más helyről fér hozzá, az adott eszközön blokkolásra kerülhet a Netflix-hozzáférés” – áll a weboldalon.

A fiók elsődleges helyéhez kapcsolódó eszközök felderítéséhez a vállalat szerint IP-címeket, eszközazonosítókat és fióktevékenységet monitoroznak.

Netflix’s has introduced their anti-password sharing method:

Once every 31 days, your device must log in on your home Wi-Fi network or your account will be blocked.

(via: https://t.co/53hIxoWujK) pic.twitter.com/AAKZnYUUIG

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 1, 2023