Halhatatlan dalok és történetek a Csináljuk a fesztivált! második középdöntőjében

Szombat este folytatódik az évszázad slágerének keresése: megújult produkciókkal versenyeznek a fellépők, hogy dalukat bejuttathassák a fináléba. Az elmúlt 100 év örökzöldjei közül ismét 10 mérettetik meg, ám a döntőbe ezúttal is csak hárman juthatnak tovább.

A Csináljuk a fesztivált! második évadának következő középdöntőjében, január 21-én ismét különböző korszakok ikonikus dalait viszik színpadra a show továbbjutott sztárelőadói. Egyre nehezebb helyzetben vannak mind az énekesek, mind a zsűri és a közönség, hiszen az időtálló szerzemények közül mindössze három juthat tovább a műsor döntőjébe.

Újra felcsendül a színpadon az Egy csók és más semmi Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman duettjében, valamint a Nélküled Vincze Lilla és Pély Barna előadásában. Megmérettetik a középdöntőben is az Aranyeső Bangó Margittal és a Swing à la Djangóval, a Máté Péterrel híressé vált, Zene nélkül mit érek én Oláh Ibolyával, valamint a közönségkedvenc Padlás-dal, a Fényév távolság is, Sándor Péterrel. Az erős mezőnyben kap helyet a Jég dupla whiskyvel, Király Viktor produkciójaként, valamint az R-GO Bombázó című slágere, Kállay Saunders Andrással, továbbá a Minden asszony életében kezdetű dal Sasvári Sándorral. A Táncdalfesztivál két legendás zenésze is érkezik a színpadra: Kovács Kati a Homok a szélben című Balázs Fecó-dallal, valamint Poór Péter a Trabanttal.

Az adásban ezúttal is számos régi anekdota hangzik majd el: Korda György elmeséli, hogy annak idején a kanadai turnéján miért árulta sajátjaként Horváth Pista cigányzenész kazettáit. Bangó Margit felkéri Frenreisz Károlyt, hogy egyszer énekeljenek el duettben egy rockdalt, és Balázs Andi mindenkit megnevettet majd, miközben – teljesen élethű módon – egy Trabant motorjának hangját utánozza.

A középdöntős fordulók nyertesei február 4-én, a fináléban mutathatják be a produkciókat utoljára, amikor kihirdetik az évszázad slágerét.

