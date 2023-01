Nő, kutya és zuhanás – a Sherlock 2. évadával nyit a Duna

A három talán leghíresebb történettel folytatódik a Sherlock című sikersorozat január 9-től hétfő esténként a Dunán. A legendás párost, Sherlock Holmest és Dr. Watsont az angol színjátszás két nagyágyúja, Benedict Cumberbatch és Martin Freeman kelti életre az Arthur Conan Doyle történetei alapján készült, izgalmas krimisorozatban.

A Duna krimióriásokat hoz januárban hétfő esténként. Elsőként a rendkívül igényes adaptációiról híres BBC Arthur Conan Doyle klasszikusát, a Sherlock sikersorozatának második szériáját, amely ráadásul a korábbi évadot is túlszárnyalta. Nem is csoda, hiszen olyan történeteket vittek ebben az évadban képernyőre, amelyek nem véletlenül a legnépszerűbbek Doyle novellái és kisregényei közül. Három új epizóddal folytatódik tehát Sherlock Holmes, a tanácsadó detektív XXI. századi Londonban játszódó története.

Miként a korábbi epizódokban, most is Conan Doyle novellái és kisregényei ihlették a cselekményt. A zseniális nyomozó kalandjait három szóval lehetne összefoglalni: a nő, a kutya és a zuhanás. A Botrány Belgráviában című részben Holmes egy elit körökben különleges szolgáltatásokra specializálódott hölggyel kerül szembe, Irene Adlerrel, akinek intelligenciájával és sajátos vonzerejével sikerül kizökkentenie az érzelmek nélküli detektívet lelki egyensúlyából. A sátán kutyái című epizód a devoni lápvidékre sodorja Holmes és Watson doktor párosát, ahol a helyi mendemondák szerint egy hatalmas méretű kutya szedi áldozatait, a hadsereg közeli, titkos laboratóriumából szabadult, génmanipulált szörnyeteg. A Reichenbach-vízesés pedig Holmest legfőbb ellenségével, James Moriartyval állítja szembe, akivel többszöri összeütközés után végre elérkeznek a végső leszámolás pillanatához. A sorozat sikere nagyban múlt a két kulcsfigura alakítóján is. A főszerepekben az angol színjátszás két páratlanul izgalmas csillaga látható, Benedict Cumberbatch és Martin Freeman.

Izgalmakkal teli hétfők a Dunán – Sherlock 2. évad, január 9-től hétfő esténként