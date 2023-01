Fergeteges szilveszteri show a Csináljuk a fesztivált! ötödik adásában

A legjobb bulislágerek fordulójával folytatódott a Duna népszerű showműsora, amelynek abszolút győztese az Aranyeső című dal lett, Bangó Margit előadásában. A Kossuth-díjas előadóművész mellett öt másik sztárfellépő is esélyt kapott dalával az évszázad slágere címre. Az adásban ezúttal nemcsak versenydalok, hanem meglepetés produkciók is szórakoztatták a nézőket.

December 31-én, szilveszter este az ötödik elődöntővel folytatódott a Csináljuk a fesztivált!, amelyben ezúttal évtizedek helyett zenei korszakok adják az elődöntők tematikáját, ez alkalommal a legjobb magyar bulislágereket és mulatós zene örökzöldjeit vitték színpadra a show sztárelőadói. Az ötödik elődöntő a holtversenyek fordulója volt, a dobogó második fokára három dal is felkerült. Hatodikként jutott tovább a Csókos asszony című operettből slágerré vált, Gyere te nímand, amelyet Szandi és az Ocho Macho frontembere, Kirchknopf Gergő adtak elő. Ötödikként került be a középdöntőbe Zalatnay Sarolta slágere, a Tölcsért csinálok a kezemből, Kovácsovics Fruzsina produkciójaként. Ugyanolyan értékelést kapott a Micsoda buli!, a Különös szilveszter és a Húzzad csak kivilágos virradatig című sláger, így folytathatja a show-t Vastag Csaba, Muri Enikő és Nika, valamint Kocsis Dénes és Sári Évi is. A legjobb sláger a közönség és a zsűri egybehangzó véleménye szerint az Aranyeső című dal lett, amelyet Bangó Margit adott elő a Swing à la Django együttessel. A produkciót álló tapsvihar követte, Korda György pedig a zsűriszékből a színpadig sétált, hogy személyesen fejezze ki gratulációját a művésznőnek.

Az elképesztő ovációt tovább fokozták a meglepetés produkciók. Serbán Attila a Most kezdődik a tánc című dallal nyitotta a show-t, Csocsesz a Halljátok, cigányok című dalt adta elő, Kalapács József pedig a Korda György által híressé vált sláger, a Reptér különleges rockfeldolgozásával zárta a műsort. A kivételes előadásba az eredeti előadó is boldogan besegített.

Január 7-én a 90-es és a 2000-es évek zenéivel, Az új hullám évtizedei elnevezésű fordulóval zárul a show elődöntős szakasza. Ekkor újabb hat sláger kerülhet be a középdöntőbe, ahol már különböző korszakok és stílusok legkiemelkedőbb dalai versenyeznek egymással az évszázad slágere címért.

