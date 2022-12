A valódi futball izgalmát adja vissza az interaktív magyar társasjáték

Nincs még egy olyan társasjáték a piacon, ami olyan magas színvonalon ötvözi az ügyességet, a szerencsét és a stratégiát, mint a Footballiser. Horváth Miklós, a száz százalékban magyar gyártmányú és fejlesztésű interaktív játék ötletgazdája elmondta, több mint ezer verziót teszteltek, mire eljutottak a végleges prototípusig. A társas ugyanazt az életérzést közvetíti, mint a labdarúgás, a gólörömöket is meg lehet élni benne, ráadásul a gyermekek kézügyességét és a finommotorikus mozgásukat is bizonyítottan fejleszti.

A labdarúgásnak van egy olyan megmagyarázhatatlan ereje, amely időről időre országokon átívelően egységesíti az egész világot. Vitathatatlan, hogy a futball minden sportágnál nagyobb érzelmeket vált ki az emberekből, és hihetetlen közösségépítő hatása van.

Horváth Miklós átlagos focirajongónak vallja magát, de gyerekkora óta megszállottja volt a társasjátékoknak is. Évekkel ezelőtt született meg benne a gondolat, hogy a világon elsőként meg kellene alkotnia a valódi futball otthoni játékváltozatát, amely gyakorlatilag házhoz viszi a játék interaktivitását – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Rengeteg jó társasjáték volt már a piacon, sorra jelennek meg az új termékek is, de nem szerettem volna a korábbiakhoz hasonlóval versenybe szállni. Egyik éjjel nem tudtam aludni, és elkezdtem rendkívül aktívan ötletelni. 40-50 lapot írtam tele a jövőképpel, a terveimmel, a potenciális megoldásokkal. Olyasvalamit szerettem volna létrehozni, amit a fiataloktól az idősekig mindenki szívesen játszana, megmozgatja az embereket és másfajta élményt ad, mint egy átlagos társas” – mesélt a kezdetekről.

Ehhez a célkitűzéséhez az elejétől kezdve tartotta magát, és egy fikarcnyit sem engedett belőle. Az alapkoncepciót éveken át fejlesztette többedmagával, és 600-700 teszten voltak már túl, mire kialakult egy tematikus, szabályozott rendszer, amit már ki tudtak próbáltatni nemcsak ismerősökkel, hanem idegenekkel is.

A Footballisert a visszajelzések alapján csiszolgatták nap mint nap, egészen addig, amíg nyugodt szívvel azt nem mondhatták: valami újat alkottak.

„A szakértők is egyetértenek abban, hogy nincs még egy ehhez hasonló játék, ami az ügyességet, a stratégiát és a szerencsét egy lakossági termékben ilyen magas színvonalon ötvözi. Nem egy ücsörgős, sokkal inkább egy kiabálós, gólörömös társasjáték ez. Ugyanazt tudja, mint a futball, ugyanazok az érzelmek szabadulnak fel menet közben belőlünk, mint egy mérkőzés alatt a lelátón vagy a televízió képernyője előtt ülve” – magyarázta.

3D-nyomtatott és fröccsöntött elemek, 42 mérkőzéskártya

A Footballisert ketten, de akár hatan is játszhatjuk, a játékidő pedig a résztvevők számától függően 45-90 perc is lehet. A szabályokat nagyon könnyű megtanulni, erről egy mindössze 8-10 perces videó és részletes szabálykönyv gondoskodik.

„A játék lényege, hogy a futballpálya összeállítása után fel kell helyezni a játékosokat a kihúzott mérkőzéskártyák alapján különböző, Európa- és világbajnokságokon megtörtént valós szituációk szerint, majd sikeresen lejátszani azokat szabályosan, gólszerzéssel a pályán. Ehhez a FIFA-világranglista első 80 helyezett országa közül zászlókat is kell húzni, és így a fociban megszokott sorsolás is részét képezi a játéknak. Mindeközben a végső cél, hogy felépítsünk egy stadiont is, amihez az ügyesség mellett logika is szükséges” – mutatott rá Horváth Miklós.

Az ötletgazda azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy már nyolcéves kortól ajánlják a játékot, ugyanis bizonyítottan fejleszti a gyerekek kézügyességét, a finommotorikus mozgást. Külön öröm számukra, hogy a tapasztalatok szerint a lányok is megtalálják benne az örömet – sőt, ha sikerélményük van, már ők hívják ki a fiúkat.

A sorozatgyártás megkezdése előtt arra is nagyon odafigyeltek, hogy mindenből a legmagasabb minőségű elemeket gyártassák. Technológiai cégekkel, a műanyag fröccsöntő iparág szereplőivel egyeztetve választották ki azokat a partnereket, akik elképzeléseiket a legtökéletesebb szinten meg tudták valósítani.

A játékban így 3D-nyomtatott elemek formálják meg a futball labdát és a pálya alkatrészeit, illetve egyedi tervezésű, fröccsöntött, gyönyörűen kidolgozott figurák a támadó és védő játékosokat. Ezek gyakorlatilag LEGO minőségű bábuk, melyek amellett, hogy jól csúsznak, nagyon strapabíróak is. Rengeteg labdát is kipróbáltak a fejlesztések alatt, végül egy olyanra esett a választásuk, amivel kiválóan lehet emelni, passzolni, csavarni és mandinerezni is a tökéletes játékélmény érdekében.

A Footballisert szinte lehetetlen megunni, nemcsak azért, mert az interakciók ezt nem engedik, hanem azért is, mert a 42 Mérkőzéskártya mind különböző és más-más nehézségi fokú, így rengeteg variációs lehetőséget végig lehet vinni. Ráadásul Horváth Miklós azt is elárulta, a közeljövőben kiegészítőkkel is készülnek, hogy a repertoár még tovább bővüljön.

