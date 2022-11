Hatalmas érdeklődés mellett zajlott Rófusz Ferenc előadása a Budapesti Metropolitan Egyetemen

A Budapesti Metropolitan Egyetemen hagyományosan novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében zajlanak a Tudományos Diákköri (TDK) és Művészeti Diákköri (MDK) intézményi konferenciák, és ennek a rendezvénysorozatnak a fontos eseménye volt Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs rendező előadása is.

Az előadás a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média design Tanszékének szervezésében jött létre.

„Jó eséllyel és némi idővel, a jelenlegi hallgatóink válnak majd a jövő kreatív szakembereivé. Erre készülnek lelkesedéssel és elkötelezettséggel az animáció alapképzésen, és érlelik, mélyítik tudásukat a mesterképzés szintjén. Az alkotói gondolkodás mellett gyakorlati, technikai ismereteket is elsajátítanak a METU-n és mindezeken túl az is célunk, hogy hivatásként éljék meg választott szakterületüket. Találkozni egy olyan kaliberű alkotóval, mint Rófusz Ferenc, meghatározó élményt nyújt nem csupán a pályakezdő fiatalok, de mindannyiunk számára. Látni és megérteni a magyar animációs művészet meghatározó filmalkotásai mögött húzódó kivételes alkotói attitűdöt, komoly inspirációt és motivációt jelent a kreatív terület minden szereplőjének.” – mondta Kiss Melinda, a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média design Tanszékének vezetője.

Rófusz Ferenc előadásában mesélt az egyetemi polgároknak arról, hogyan kezdődött animációs filmes karrierje, mit jelentett számára a Pannónia Filmstúdió és hogyan jutott el A légy megalkotásáig. A világhírű művész Oscar-díjas alkotásáról mesélve megosztotta az érdeklődőkkel, hogy a Pink Floyd zenéje ihlette és ma a hallgatók számára már kevésbé elképzelhető módszerekkel, egy fényképezőgépre szigetelőszalaggal rögzített halszemoptikát alkalmazva ahhoz hasonló élményt adtak, amit egy légy láthat repülés közben. Az alkotást két évig rajzolták alkotótársaival, 4800 egyedi grafikát hozva létre. A rá jellemző derűvel számolt be arról is, hogyan érte a hír pizsamában, a Kuruclesi úti lakásában arról, hogy Oscar-díjat nyert. A páratlan életút bemutatása után a közelmúltbeli és jelenlegi munkáinak megismerésével ért véget. A Budapesti Metropolitan Egyetem közönsége láthatta az Utolsó vacsora című filmet és a Bosch-animatikot is.

A beszélgetés moderátora Dr. Kollarik Tamás volt, a rendezvényt Kucsera Tamás Gergely egyetemi tanár nyitotta meg.