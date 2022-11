Filmes kedvencek, melyekből nem hiányozhat a bacon

„A hagymához is hagymát eszek!” – mondta Kabos Gyula az 1931-ben készült, Hyppolit, a lakáj című filmben, ami aztán a 90-es évek végén Koltai Róbert hangján híresült el Magyarországon. A hagymás bab fogást Bud Spencer tette számunkra legendássá, de a Jóbarátok című sorozatban is előtérbe került a pizza a és a sült krumpli. A „Joey nem ad a kajájából!” mondat már legalább annyira ikonikus, mint maguk a színészek, akik idejük nagy részét egy New York-i kávézóban töltötték. Az ételek sokszor csak megbújnak a filmek hátterében, néha pedig utat törnek maguknak a képernyő középpontjára, mint például a szalonna, ami még Julia Roberts reggeliző tányérján is helyet kapott a Pretty Womanben.



Az Agymenők Sheldon Cooper-e virslis spagettire esküszik. A Két pasi meg egy kicsi Charlie Harper-e viszont – főleg egy átmulatott éjszaka után, ami Charlie-nál sokszor előfordult- inkább a szalonnás tojást részesíti előnybe. A Gierlinger gyűjtése szerint a szalonna sokszor csak „mellékszereplő” egy-egy filmben, de a húsos finomságok legnagyobb erénye, hogy akkor is észreveszi az ember, ha nem tolakodik a középpontba. Pretty Woman és a hotel reggelije



„Vettem a bátorságot, hogy mindent megrendeljek az étlapról, mert nem tudtam, mit szeretnél” – mondja Richard Gere Julia Robertsnek a Pretty Woman egyik ikonikus jelenetében. A Micsoda nő! egy 1990-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték Garry Marshall rendezésében. Az 1990-es évek egyik legnagyobb bevételét produkáló mozija volt. A film Julia Robertsnek a legjobb női szereplő Oscar-díj-jelölést, a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat, világhírt, és ezzel együtt újabb sikeres filmszerepeket hozott. Azon a bizonyos reggelin, a filmben, bizony ott volt előtte a sült bacon. A szalonnakirály



A 2020-ban bemutatott A szalonnakirály (You’re Bacon Me Crazy) című film viszont még ennél is tovább ment: nemcsak sütögetik a szalonnát, hanem már a címszereplővé vált. Cleo Morelli (Natalie Hall), a feltörekvő fiatal portlandi séf olasz szendvicsei népszerűek a környéken, de megjelenik az utcában egy rivális, egy jóképű séf személyében (Michael Rady), és sok vevőt elcsábít. A versenyhelyzetben össze kell szednie magát, rá kell találnia, hogy mit is akar igazán elérni a szakmában és az életben. A sikerhez vezető út valóban a baconön át vezet? A séf



A sztárokkal teletűzdelt A séf című 2014-es alkotásban is annyi szalonnát sütnek, amennyit filmekben ritkán látunk. Carl Casper (Jon Favreau) mindent tud az ételről, de egyre kevesebbet a fiáról és az életről. Mikor munkanélküli lesz, volt felesége (Sofía Vergara) unszolására elhatározza, hogy elfogadja a nagyképű exének (Robert Downey Jr.) segítségét és megvalósítja egy régi álmát: nekivág Amerikának egy büfékocsival. Az útra elkíséri a kisfia és hűséges séf barátja (John Leguizamo), hogy együtt segítsenek Caspernek rájönni mit és érdemes keresni az életben a baconon és szendvics költeményeken kívül. Kutyából nem lesz szalonna



Csuja Imre, Börcsök Enikő, Györgyi Anna és Telekes Péter főszereplésével készült el 2009-ben az Állomás – Kutyából nem lesz szalonna című film. A történet kihasználja az ismert közmondást, ráadásul szó szerint: Józsi kihallgatja Ervin egy telefonbeszélgetését, de azt tökéletesen félreérti. Ezáltal meg van győződve arról, hogy az elmúlt időszak kellemetlenségei mögött Ervin sunyi módszerei állnak. Egyszer még az is kicsúszik a száján, hogy milyen jó kolbász lenne Zojából, Ervin kutyájából. A kutya másnap eltűnik, Józsi ezzel egy időben vad kolbászkészítésbe kezd… Józsi egyszer csak észreveszi, hogy kerülik. A vád rövidesen megfogalmazódik: a kolbász Zojából készült. Hiába bizonygatja, hogy a kutya eltűnéséhez nincs köze, sőt még bizonyítani is tudja, hogy a kolbász 100% disznóhúsból készült. Csak akkor mentik fel a vád alól, amikor Zoja megjelenik, élve. A szalonna a lelke mindennek



A szalonna titka egyébként az illatában rejlik, ami sajnos a filmek nézése közben nem jön át, de mégis beindul tőle a nyálelválasztásunk. A bacon sütése közben a benne található aminosavak, zsírok és cukrok olvadni kezdenek, létrehozva a Maillard-reakciót, melynek végeredményeként a bacon megpirul, közben pedig olyan fenséges illatanyagok szabadulnak fel, melyektől megjön az étvágyunk, még akkor is, ha csak tévéből látjuk ezt a folyamatot. „A tökéletes reggeli vagy szendvics alapja csak kíváló minőségű bacon lehet, amit bükkfán füstöltek és sózással tartósítottak”– árulta Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelemi igazgatója. “A premium baconök népszerűsége abban rejlik hogy főzéskor az illat, a látvány és az íz az otthonosság, családiasság élményét közvetíti, ezért lehet a filmvásznon is kedvelt hangulatkeltő eszköz” – tette hozzá Kovács Péter.