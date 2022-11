Egy templomban tart világpremiert Roby Lakatos

A Towerful Events egyedülálló kezdeményezés Magyarországon, hiszen neves világzenészek az egyik legkülönösebb templomunk előtt, pontosabban a templom tornyának tövében adnak koncerteket. A most következő premier több szempontból is rendhagyó: a világhírű Roby Lakatos és a lengyel Gang Tango debreceni filharmonikusok kísérete mellett mutat be közös lemezanyagot egy református templomban.

December 4-én, Advent második vasárnapján ad közös koncertet a világszerte elismert prímás, Roby Lakatos, és a világ egyik legjobb tangózenekaraként számon tartott lengyel Gang Tango az Arco Nobile filharmonikus zenekarral a mikepércsi református templomban 17 órától. A World tangos koncerten 10 ország tangó muzsikája csendül fel a különleges környezetben sok meglepetéssel kísérve. A Towerful Events koncertsorozat idén május óta zajlik. Ötletgazdája a mikepércsi lelkipásztor, Czapp József, akinek célja az volt, hogy a templomba nem járókat is megszólítsa a zene erejével. Az első koncertek fergeteges hangulata kétséget sem hagyott a folytatást illetően. “A magyar hegedűvirtuóz, Roby Lakatos az utolsó pillanatban, beugróként vállalta, hogy néhány zenésztársával leutazzon Mikepércsre. Ez a kvartett közösen még soha nem állt színpadra, mégis óriási élmény volt az örömzenélés, a közönségnek és a muzsikusoknak egyaránt” – meséli Czapp József. Roby Lakatosban és zenésztársaiban is jó élményt hagyott a nyári koncert, így hálából először itt a mikepércsi templomban mutatják be a Gang Tangoval közös, kiadás előtt álló lemezüket. A lemez apropója pedig nem más, mint egy együttműködés a világhírű hollywoodi színésszel, John Malkovichcsal, aki úgy döntött, prózai szövegeket fog felolvasni a világ összes szerethető zenei műfajára. Az ehhez felhasznált felvételek közt szerepel majd Roby Lakatos két zsánerrel, a tangóval és a swinggel is. A zene élvezete lelki gyakorlat “A művészet az, ami az embert a hétköznapok szürkeségéből kiemeli. Hitem szerint az az Isten, akiről én lelkészként a szószéken beszélek, vallást teszek, csomó embert a művészet útján ér el. Így érthető, hogy régi álmom vált valóra, amikor a koncertek helyszínévé tettük templomunk előkertjét” – mondja Czapp József. A lelkész úgy tervezte a templom 2019-es renovációját, hogy az épület és annak kertje helyet biztosíthasson kulturális események számára. Ezért elbontották a templom kerítését kibővítve és megnyitva a teret a tervezett koncertek számára. A különleges helyszínt pedig a fellépő muzsikusok és a hallgatóság is nagyra értékeli. A templom férőhelyei miatt ezúttal 200 fő élvezheti élőben a különleges zenei programot, ami után a támogatók VIP fogadáson is részt vehetnek a zenészekkel. Az esemény helyszíne Debrecentől mindössze 5 kilométerre található, autópályán pedig közvetlen eléréssel Budapesttől is 2 órán belül elérhető.