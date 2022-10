Dinószépségversenyt indít az M2 Gyerekcsatorna

Dinók nyomában címmel játékos ismeretterjesztő műsor indul október 17-én a közmédia gyerekcsatornáján, a premier alkalmából pedig egy rajzpályázattal is kedveskednek a dinoszaurusz rajongó kicsiknek. Óvodások és kisiskolások rajzait várják, amelyeken életre kelthetik a fantáziájukban élő őslényeket. A pályaműveket november 6-ig lehet beküldeni, november 14-én pedig a Hetedhét kaland című műsorban mutatják be a legjobb ötnek választott rajzot, amelyek készítői egy-egy ajándékcsomaggal gazdagodnak.

Saját dinóparkot alkothatnak az M2 Gyerekcsatorna nézői. Rajzpályázaton mutathatják meg a négy és tíz év közötti gyermekek, hogy néz ki az ő képzeletbeli dinoszauruszuk. Ehhez semmilyen technikai megkötés nem társul, így szabadon szárnyalhat a fantázia. A műveket A/4-es méretben lehet elkészíteni, a dinók elnevezésében pedig szerepelnie kell az alkotó keresztnevének. A pályázatokat november 6-ig várják a dinoknyomaban@mtva.hu e-mail címre, amelyeket a gyerekcsatorna szerkesztősége értékel. A zsűri öt alkotást választ ki, amelyeket a Hetedhét kaland november 14-i adásában mutatnak be, és a mediaklikk.hu/dinoknyomaban oldalon is közzéteszik őket. Ezen az oldalon a részletes pályázati leírás is elérhető.

Az M2 Gyerekcsatorna új, saját gyártású ismeretterjesztő sorozata, a Dinók nyomában még a legnagyobb „dínóimádóknak” is rengeteg újdonságot tartogathat. A tízrészes szériából kiderül, hogy hazánkban is számos őshüllő élt több tízmillió évvel ezelőtt. A történet főhőse a kíváncsi természetű kisfiú; Marci (Balázs-Magyar Nimród), aki előtt barátja; a Professzor (Szervét Tibor) tárja fel a dinoszauruszok rejtélyes és lenyűgöző világát.

Kalandjaik október 17-től hétfőnként, 17:15-től követhetők az M2 Gyerekcsatornán.

