Modellkiállítás, családi nap a hétvégén a Gyermekvasúton

A budapesti Gyermekvasút ezen a hétvégén több programmal is készül a családoknak és kisvasút-barátoknak. Hűvösvölgyben szombaton és vasárnap a keskeny nyomközű járműveket felsorakoztató modellvasút-kiállítás lesz látható, vasárnap pedig játékos családi nappal várják az érdeklődőket. Mindkét nap a hétvégi menetrend szerint indulnak a vonatok, nosztalgiajáratok is közlekednek.

A MÁV Zrt. csütörtöki közleménye szerint a vonatok – a munkanap-áthelyezés ellenére – szombaton és vasárnap is a hétvégi menetrend szerint járnak, nosztalgiajáratok is színesítik a kínálatot. Mindkét nap közlekedik a lillafüredi motorvonat, vasárnap pedig a C50-es kismozdony is útra kel.

A hétvégén a gyermekvasutazáson kívül más programok is fogadják a családokat. A hűvösvölgyi Gyermekvasutas tábor csarnokában keskeny nyomközű vasútmodellek járják a H0e méretarányú pályákat a terepasztalokon, valamint a kerti vasúton is járművek közlekednek majd, de láthatóak lesznek kifejezetten gyermekvasúti mozdonyok és kocsik modelljei is. A hűvösvölgyi vasútmodell-kiállítás szombaton és vasárnap 9-től 17 óráig tart nyitva, a belépés díjtalan.

Vasárnap a Hűvösvölgy állomás alatti fogadóparkban családi nappal, tartalmas gyerekprogramokkal is várják az érdeklődőket: lesz ugrálóvár, KRESZ-pálya, óriás társas, alkotóház, környezetvédelmi játékok, de a gyerekek az arcfestést is kipróbálhatják – olvasható a közleményben.

Mint írják, a vonatrajongókat hajtánypálya, favasút és vonatszimulátor várja, és a BKV Ikarus 60 és Ikarus 415 típusú nosztalgiabuszaira is felszállhatnak az érdeklődők.