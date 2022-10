Alkosd meg a saját Rozmaring kunyhódat!

Újra várnak a gubák a Rozmaring kunyhó második évadában: kalandos és tanulságos életüknek novembertől ismét részese lehetsz az M2 Gyerekcsatornán! A Holdaspatak közelében álló mesés lakot most ti is megalkothatjátok. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat, és készítsétek el a mesekunyhót a környezettudatos szemlélet jegyében, a legváltozatosabb anyagok felhasználásával! Az óvodás és kisiskolás csoportok alkotásait november 10-ig lehet nevezni, a kiválasztott műveket a Hetedhét kalandban is bemutatja a csatorna.

Újra várnak a gubák a Rozmaring kunyhó második évadában: kalandos és tanulságos életüknek novembertől ismét részese lehetsz az M2 Gyerekcsatornán! A Holdaspatak közelében álló mesés lakot most ti is megalkothatjátok. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat, és készítsétek el a mesekunyhót a környezettudatos szemlélet jegyében, a legváltozatosabb anyagok felhasználásával! Az óvodás és kisiskolás csoportok alkotásait november 10-ig lehet nevezni, a kiválasztott műveket a Hetedhét kalandban is bemutatja a csatorna. A fantáziavilág kibontakoztatására hívja a gyermekeket a közmédia gyerekcsatornájának kézműves pályázata, amelynek keretében óvodások és alsó tagozatos általános iskolások készíthetik el az általuk elképzelt Rozmaring kunyhót. Fontos szempont, hogy az elkészült házikók képviseljék az M2 Gyerekcsatorna tavaly bemutatott, saját gyártású sorozatának környezettudatos szellemiségét, és megjelenjenek bennük újrahasznosított, illetve természetes alapanyagok. A pályaművekről készített képeket november 10-ig lehet elküldeni a hetedhetkaland@mtva.hu e-mail-címre. Korcsoportonként 3-3 pályaművet választ ki a szakmai zsűri, amelyek alkotói egy-egy guba csapatot kapnak, a műveket pedig a Hetedhét kaland című műsorban is bemutatja a gyerekcsatorna. Az M2 Gyerekcsatorna bábsorozata november 5-én új évaddal folytatódik. Szombaton délelőttönként várja a képernyő elé az egész családot a gubák mindig nyüzsgő csapata, akik időközben már elfoglalták saját lakosztályukat Rozmaring nagyi házában. Mályva a kamrába, Kele a galériára, Deske egy sárga bőröndbe, Lári és Fári pedig egy szekrénybe kuckózott be. A gubák Napraforgó gondoskodása mellett megtapasztalják az együttélés örömeit és súrlódásait, miközben újabb szereplők is feltűnnek a sorozatban. Megjelenik a kunyhóban egy új guba, Délibáb, aki a képzelet és illúziók mestere, és a kreativitás szószólójaként megmutatja a gubáknak, hogy fantáziájukkal még az unalmas napokat is színesebbé tehetik. A gubák és a nézők is megismerkedhetnek Napraforgó édesanyjával, Ibolyával, valamint egy orvossal is, akik kicsit ugyan felforgatják a lak életét, de tanulságos pillanatokat is hoznak. Az új epizódok, az első évad szellemiségéhez és célkitűzéséhez hasonlóan, továbbra is fontos kérdésekre keresik a választ; mint például hogyan vezessük le a feszültséget, milyen az egészséges versengés, vagy miként lehet kijelölni „énhatárainkat”. A részletes pályázati felhívás elérhető ezen az oldalon.