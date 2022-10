Október 8-án láthatják Mező Misi új Jézus és... című műsorának első epizódját, amelyben a zenész a kenyérsütés ősi mesterségét mutatja be Szabadfi Szabolcs, vagyis Szabi, a pék segítségével. A Dunán 16:20-tól látható Jézus és a pék című részből az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk szimbolikáján túl azt is megtudható, Mező Misi hogyan állja meg a helyét a kemence mellett.

Élete egyik legnagyobb kalandjának tartja Mező Misi a Jézus és… című műsort, amelyben a zenész azon túl, hogy műsorvezetőként mutatkozik be, több ősi mesterséget is kipróbál. Az időutazás szombaton délután veszi kezdetét, melynek első állomása alkalmával hazánk egyik legismertebb zenésze, énekese leteszi a gitárt és kilépve a mikrofon mögül péknek áll, hogy megtapasztalja a szakma rejtelmeit. Mező Misi az első részben, a koncertje után Szabihoz, a szinte soha nem alvó pékhez látogat el, hogy megismerje a szakma szépségeit és nehézségeit, és azt, hogy milyen áldozatos munka áll a boltok polcairól egyszerűen leemelendő mindennapi kenyerünk mögött. Az ország egyik ismert pékje vallja, hogy a pék egy művész, aki a sütéssel mutatja ki a szeretetét. Szabi több mint 30 éve műveli a szakmát, de még mindig azzal a szenvedéllyel és odaadással űzi – és nézi a kemenceajtón át, hogy hogyan reped készre a kenyér – mint a legelején. A kézműves pék véleménye szerint a sütésbe bele kell tenni a hitet, fontos számára, hogy személyesen ismerje a gazdát, aki megtermeli a búzát és a vásárlót is, aki nap mint nap megveszi tőle a kenyeret.

A műsorban ezen kívül számos érdekességet tudhatnak meg a nézők a kenyérkészítésről, az ókortól egészen napjainkig. Sőt Mező Misi Szabi, a pék segítségével elkészít egy olyan kenyeret is, amelynek különleges hozzávalója ezúttal a hitük lesz.

A Jézus és… epizódjai adás után a Bizony, Isten Youtube-csatornán nézhetők újra.

Kezdetét veszi az időutazás Mező Misivel – Jézus és … szombaton 16:20-tól a Dunán

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt