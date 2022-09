Oscar-díj: Olaszország a Nostalgiával száll versenybe, Bulgária másik filmet küld

Olaszország a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában bemutatott Nostalgia (Nosztalgia) című filmet nevezi a legjobb nemzetközi film Oscar-díjáért folyó versengésbe. Bulgária pedig egy új produkciót küld Hollywoodba az Oscar-szabályoknak nem megfelelő korábbi választása helyett – számolt be róla hétfőn a deadline.com filmes hírportál.

Mario Martone Nostalgia című filmje Ermanno Rea azonos című könyvéből született. A rendező maga írta a forgatókönyvet is Ippolita Di Maióval együtt. A történet Felice Lasco életét mutatja be, aki negyven évnyi külföldi tartózkodás után tér haza Nápolyba, újra bejárja a várost, de közben múltjával is szembesül. Az olasz-francia koprodukcióban forgatott film főszerepét Pierfrancesco Favino alakítja, a további szereposztásban Francesco Di Leva, Tommaso Ragno és Aurora Quattrocchi neve is olvasható.

Kapcsolódó tartalom

Bulgária a hétvégén újabb filmet nevezett a 2023-as Oscar-díjátadó legjobb nemzetközi film kategóriájába. Az ország hivatalos nevezése Martin Makariev In the Heart of the Machine (A gép szívében) című filmje lett.

Bulgária korábban benevezett Mother (Anya) című filmjét az amerikai filmakadémia a napokban utasította el, mivel a produkció nem felelt meg a feltételeknek, ugyanis a film párbeszédeinek több mint fele angolul hangzik el.

Az In the Heart of the Machine 1978-ban játszódik a kommunista Bulgáriában, és egy fegyenccsoportról szól, amelyet egy gyárba küldenek dolgozni. A váratlan események túszdrámához vezető láncolatát az indítja el, hogy egy gyilkosságért elítélt rab nem hajlandó elindítani a gépét, amíg ki nem szabadítanak belőle egy csapdába esett galambot.

A filmben, amely tavaly a legjobb film és a legjobb forgatókönyv díját is megkapta a Bulgáriai Nemzeti Filmdíjak átadásán, számos közismert bolgár színész játszik, köztük Hriszto Sopov és Ivajlo Hrisztov, akinek filmje, a Fear (Félelem) tavaly képviselte Bulgáriát a legjobb nemzetközi film Oscar-mezőnyében.

A legjobb nemzetközi film kategória Oscar-jelöltjeit az amerikai filmakadémia szabályait teljesítő nevezettek közül választják ki.

Az Oscar-jelöléseket 2023. január 24-én jelentik be, a 95. Oscar-díjátadó gálát pedig március 12-én rendezik meg Los Angelesben.