Trónon a szabadulószoba, de hódít a vetélkedőszoba és a városi nyomkereső játék is

Sosem volt ennyire fontos a csapatépítés, mint most! A gazdasági körülmények megváltoztak, a jó munkaerő megtartása elsőrendű feladat egy vezető számára, amihez – bár az is nagyon lényeges – de a megfelelő mértékű fizetés ma már kevés. Figyelmet kell fordítani a munkatársak jóllétére, jó közérzetére is, mert az az alapja annak, hogy mind mentálisan, mind fizikai értelemben egészségesek maradjanak.

A Covid időszak lecsengése után újra kezd teret nyerni a személyes csapatépítés, aminek a home office elterjedése miatt a korábbinál is nagyobb jelentősége van. Ma már a közös kocsmázáson túl számos más lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy a munkatársak egymás társaságában tudjanak kikapcsolódni, élményeket szerezni, magánemberként is megismerni azt, akivel nap mint nap együtt dolgoznak. Az elmúlt tíz évben egyértelműen a szabadulószoba volt a csapatépítő programok csúcsa, mára azonban bővült a kör, többek között olyan újdonságokkal, mint a pörgős, interaktív nyomógombos kvízjátékok vagy éppen városi nyomozás Budapest utcáin. „Azt tapasztaljuk, hogy iszonyatosan vágytak rá az emberek, hogy kiléphessenek a kényszerű védőburokból, amibe az elmúlt két év beleerőltette őket. Bár a technika fejlettsége lehetővé tette a kapcsolattartást az elzárás időszakában is az online térben való csapatépítésre (online és digitális szabadulószoba, online kvíz), az mégsem tudta teljes mértékben pótolni egy élő, személyes program élményét” – elevenítette fel Pattantyús Ádám, a vetelkedoszoba.hu vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a szervezők újult erővel vágtak bele, hogy izgalmas, innovatív megoldásokkal felhőtlen szórakozást biztosítsanak mindenki számára. Vetélkedőszoba az új favorit A hagyományos kocsmakvízek és a népszerű televíziós kvízműsorok mintájára jelent meg Magyarországon elsőként a Sweet Escape Kft. által üzemeltetett szabadulószoba kínálatában a vetélkedőszoba, amelyben egy igazi nyomógombos, hangeffektes, humoros kérdésekkel megtűzdelt vetélkedőbe csöppennek a résztvevők, és annyit nevetnek, mint még soha. „A kvízműsorokról az a kép él bennünk, hogy tudást, műveltséget igényelnek és roppant kínos, ha valaki nem jól szerepel. Nálunk a jókedven, a nevetésen van a hangsúly, ennek megfelelően olyan témakörökből állítottuk össze a kérdéseket, amelyekre bárki tudhatja a választ, mégis kihívást jelentenek. Például különböző orrokat ábrázoló képek közül kell kiválasztani, melyik tartozik a tevéhez. És egyben izgalmas is, hiszen aki előbb nyomja meg a rádiófrekvenciás nyomógombot, az oldhatja meg a feladványt” – avatott be a részletekbe Pattantyús Ádám. Az Orczy-kert szomszédságában lévő stúdióban harminc ember játszhat egyszerre, de lehetőség van országosan külső helyszínre is telepíteni a vetélkedőt akár 40-50 főre. „Bejártuk már vele az egész országot, voltunk legénybúcsún, lánybúcsún, esküvőn, de baráti társaságok és munkahelyi kollektívák is hívtak már meg bennünket saját terepükre. Mi, animátorok is roppantul élvezzük azt az órát vagy másfél órát, amíg egy-egy kvíz tart. És a visszajelzések szerint a játékosok is, hiszen jelenleg 160 értékelésnél tartunk, amelyek mindegyike ötcsillagos” – jegyezte meg a vetélkedőszoba ötletgazdája. Nyomozás Budapest utcáin Szintén nagy népszerűségnek örvend a városi nyomkereső játék, amely Budapest utcáin zajlik. 4-6 fős csapatok egy közös pontról indulnak útnak a szervezőktől kapott nyomkereső csomagjukkal, hogy rejtvényeket, kódokat megfejtve, egy térkép iránymutatásait követve jussanak el a végső megoldásig. A játék egyfajta kulturális csemege is, hiszen 2,5 órás időtartama alatt nagyjából egy metrómegállónyi területet bejárva a feladványok olyan rejtett építészeti kincsekre, motívumokra, elemekre hívják fel a figyelmet, amelyek jelenlétét korábban talán nem is realizáltuk. „Jelenleg négy zónánk van kialakítva a fővárosban, akár több mint 100 fő tud egyszerre játszani. Saját innovációnk, hogy mindezek mellett a csapatok egy linket is kapnak induláskor, amelyen keresztül mobiltelefonjukkal követni tudják két jelentős figura, a bérgyilkos és az informátor mozgását. Míg a bérgyilkost kerülniük kell, hiszen, ha egymásba botlanak, és a bérgyilkos által találat éri a csapat bármely tagját, azaz fényképet tud készíteni róluk, az súlyos mínuszpontokat jelent játék végén a csapatnak. Ezzel szemben az informátortól lényeges információkat gyűjthetnek be, ami segítheti őket a nyomozás eredményességében. Olyan, mint egy stratégiai társasjáték, csak élőben, a városban” – fejtette ki Pattantyús Ádám. Ez a program szintén erős csapatépítő jelleggel bír, hiszen a siker csakis együtt érhető el, az egyes részfeladatokat taktikusan kell felosztani a csapattagok között a hatékonyság érdekében. Egyéni igényekre szabva A Covid időszakban felerősödött az online térben is megvalósítható programok iránti igény, és bár szerencsére ma már a kényszerűség nem hajt ebbe az irányba, a lehetőség továbbra is adott. Ezek nagy előnye, hogy mindenki akár saját otthonából is bekapcsolódhat, mégis része lehet a közös játék adta élményben. Az online vagy digitális szabadulószobákban helyszíni animátorokat irányítva juthatnak el a játékosok a megoldásig. „Természetesen a családok sem maradnak ki a közös programlehetőségből, a kisebbekre is gondolva alakítottuk ki szabadtéri kincskereső játékainkat, Budapesten már 4 helyszínen. A Tolvaj a Varázserdőben nevet viselő programnak például a mesésen felújított Orczy-kert ad otthont és a növényzet, valamint a tereptárgyak kínálta lehetőségeket kihasználva izgalmas állomásokon keresztül vezetjük el a résztvevőket a kincsesládáig. Ezt a programot minden korosztály nagyon kedveli, kellemes kikapcsolódást nyújt egy igazán szép környezetben” – ismertette a szabaduloszoba.hu vezetője, hozzátéve, hogy mindegyik programtípus esetében egyéni kívánságok teljesítésére is lehetőség nyílik, a kreatív energiákkal bőven megáldott csapat a tervezéstől a megvalósításig igyekszik életre kelteni az elképzeléseket.