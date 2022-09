Még sosem ért el jobb eredményt magyar golf létesítmény a világ legnagyobb független golfos ranglistáján

Néhány nappal ezelőtt tette közzé az Európa legjobb golfpályáit összegyűjtő TOP100-as ranglistáját a Leading Courses nevű nemzetközi független szakmai oldal. A kizárólag vendégvélemények alapján értékelt 21 299 golfklub és 25 379 golfpálya közül az előkelő 20. helyre került a Kehidakustányban található Zala Springs Golf Resort, amely egyedüli magyarként szerepel a ranglistán.



A Leading Courses az egyik legnagyobb nemzetközi független, golfozók által látogatott portál, amelynek szerkesztői 2007 óta készítenek toplistákat a világ legjobb golfpályáiról és golfközpontjairól. Több mint 400 000 felhasználó 21 299 golfklubot, 25 379 golfpályát és 327 937 fotót tekinthet meg a leadingcourses.com-on, Európa legnagyobb golfpálya-értékelő oldalán.

A Leading Courses szeptember másodikán publikálta a “Best Golf Resorts in Europe in 2022” TOP 100-as listáját, amelyen az előkelő 20. helyre került a Balaton mellett található Zala Springs Golf Resort. A golfpályát egy világhírű tervező, Robert Trent Jones Jr. álmodta meg. A 160 hektáros területen fekvő, 6351 méter hosszú, tavakkal tarkított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015 szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt , és azóta is folyamatosan fejlesztik.

“Büszkék vagyunk rá, hogy egyedüli magyar golfpályaként sikerült felkerülnünk a ranglistára, ráadásul egyből a 20. helyre. Azért is fontos ezen az oldalon jól szerepelni, mert a vendégeink őszintén osztják meg élményeiket itt tartózkodásuk után, így ha valamivel gondjuk lenne és ennek helyt is adnának ezen a platformon, akkor könnyen tudna az előkelő jelenlegi 8.8-as értékelésünk lejjebb kúszni. Szeretnénk tartani a szintet, illetve folyamatosan a legjobbat nyújtani vendégeink számára” – mondta Sóti Szilvia, a Zala Springs Golf Resort Marketing Managere, aki hozzátette: büszkék arra, hogy korábban (szintén Magyarországon egyedüliként) a top100 Golf Resort rangsorába is bekerülhettek, valamint a Zala Springs immár zsinórban háromszor nyerte el a World Golf Awards Hungary’s Best Golf Course, azaz Magyarország legjobb golfpályája címet.

Szilvia azt is elárulta, hogy a Leading Courses kizárólag független véleményekre alapozva készítette el a ranglistáját. 50 százalékban a saját felhasználói, 50 százalékban pedig a Booking.com értékeléseit vették figyelembe.

“A pálya minőségén és a gyönyörű környezeten kívül valószínűleg azt is kedvelik a vendégeink, hogy nagyon sok fejlesztés és beruházás történik a Resortban, aminek köszönhetően mindig valamilyen újdonság fogadja őket. Szépen és folyamatosan növekszünk, megtartva a megszokott és elvárható minőséget. Folyamatosan figyeljük a vendégek visszajelzéseit melyből építkezhetünk, emellett egy szuper csapat dolgozik a Resort falain belül, akik szintén vendégorientált látásmóddal rendelkeznek” – nyilatkozta a Zala Springs Golf Resort Marketingese, aki a Leading Courses értéklésétől több belföldi és külföldi új és visszatérő elégedett vendéget, továbbá új partneri kapcsolatokat remél nemzetközi szinteken is.

Mint megtudtuk, közben a fejlesztések sem állnak meg: a következő időszakban egészség klinikát és új szálláshelyeket is létesítenek. A hotelszobák mellett három különböző villatípust is megálmodtak, a melyek befektetők és nem csak golfozó vendégek számára is megvásárolhatóak.

Reméljük a cikk olvasása után Ön is kedvet kapott meglátogatni ezt a csodás magyar helyszínt.