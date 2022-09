A Torontói Filmfesztivál több mint 60 világpremierrel várja a közönséget

A csütörtökön megnyíló 47. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) csaknem 260 filmmel, köztük több mint 60 világpremierrel várja közönségét.

“A tavalyi évhez képest a filmválaszték megduplázódott, ahogy a közönség várakozása is” – fogalmazott Cameron Bailey fesztiváligazgató. Mint hozzátette: “az alkotók témái között idén az önrendelkezés, az autonómia és a társadalomkritika mellett a kreativitás ereje kerül a középpontba”.

A filmfesztivál csütörtökön este Sally El Hosaini The Swimmers (Az úszók) című filmjével kezdődik meg. Az igaz történeten alapuló menekültdráma főhőse a testvérpár Juszra és Sarah Mardini, akik a háború dúlta Szíriából menekülnek, hogy Európában kezdjenek új életet.

A torontói világpremierek között lesz a Causeway című háborús dráma Jennifer Lawrence-szel, a The Woman King című történelmi eposz Viola Davisszel, a The Menu című horrorkomédia Ralph Fiennes-szal és Anya Taylor-Joyjal, valamint Steven Spielberg The Fabelmans című filmje, amelyben a rendező a filmkészítésről mesél egy nagyon személyes történeten keresztül.

A TIFF vörös szőnyegén számos sztár megfordul majd, többek között Michelle Williams, Hugh Jackman, Ewan McGregor, Ethan Hawke, Claire Foy, Daniel Craig, Taylor Swift és Harry Styles is bejelentette részvételét.

A TIFF Cinematheque szekciójában vetítik Tarr Béla Werckmeister harmóniák című 2000-ben készült alkotását is.

A TIFF-en hagyományosan a közönség szavazza meg a nyertes filmet, amelyet szeptember 18-án, a kanadai filmmustra utolsó napján jelentenek be. A fesztivál zárófilmje Mary Harron Dalíland című, Salvador Dalí spanyol festőművészről szóló életrajzi filmje lesz, melynek címszerepét Ben Kingsley játssza.