Arénás koncertet jelentett be a 100 Tagú Cigányzenekar

2023. január 15-én a Papp László Budapest Sportarénában ad ünnepi koncertet a 100 Tagú Cigányzenekar. A világhírű zenészeket Lendvai Csócsi József főprímás öleli át. A nagyszabású fellépés vendégfellépői Kökény Attila és zenekara lesznek.

Három évvel 35. jubileumi koncertjük után 2023. január 15-én 19:30 órától ismét több ezer ember előtt zenélhetnek a 100 Tagú Cigányzenekar muzsikusai. A világhírű szimfonikus zenekart a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével is kitüntetett Lendvai Csócsi József fő prímás fogja majd össze a Papp László Budapest Sportarénában. Ez lesz a 35 éves jubileumi koncertsorozatunk lezáró koncertje. Az est a ‘100 Tagú Cigányzenekar Ünnepi Koncertje’ címet kapta.

A hivatalosan is Hungarikumnak számító egyedülálló zenei formáció több mint ezer koncertet adott Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália, Európa számos városaiban. Koncertjükön komolyzenei – többek között Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate, Strauss – művek mellett természetesen felcsendülnek majd ismert népzenei művek, magyar nóták és tradicionális magyar cigánymuzsika is, melyeket különleges és egyedi hangszerelésben tolmácsol a zenekar, előadásmódjában csak a „100 Tagúra” jellemző hangzásvilággal gazdagítva.

„Mindig gondosan figyelek a repertoár összeállításakor, hogy magyar és cigány zeneszerzők darabjai legyenek a műsoron, illetve magyaros és cigányos dallamok felhasználásával íródott külföldi zeneszerzők művei is mint például Monti csárdása, Brahms magyar táncai vagy Sarasate cigányosan című műve” – mondta Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke.

A 100 Tagú Cigányzenekar a világ legnagyobb Cigányzenekara. A Magyar Örökség Díjat 2000-ben nyerték el, ugyanebben az évben bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe is. A 100 Tagú Cigányzenekar fennállása óta 27 CD, 5 DVD-lemezt jelentetett meg, ebből 5 platina, 9 aranylemez lett.

A nagyszabású fellépés vendégfellépői Kökény Attila és zenekara lesznek.

„Kökény Attilát fiatal kora óta ismerem, édesapjával barátságban voltunk, sőt az apósa is jó barátom volt. Attila a mai énekesek egyike, aki nagyon sokrétű, különböző műfajokban tud kiválóan előadni, legyen az magyar vagy cigánynóta, jazz, táncdal, világslágerek. Igazi örömzene lesz a színpadon. Ezért a különleges produkcióért lesz érdemes eljönni a 2023. január 15.-én a Papp László Arénába. Nem fogják megbánni” – mondta Beke Farkas Nándor.

Kökény Attila 17 éves kora óta foglalkozik zenéléssel, 20 éve zongorán is játszik. Dalait ő maga írja. Az igazi ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amibe gyermekei nevezték be: ekkor ő lett 2010 legjobb férfi hangja. 2017. december 6-án bejelentették, hogy a Duna TV Eurovíziós dalválasztó műsorába, A Dal 2018-ba bejutott az Életre kel című dala, melyet Szőke Nikolettával és Szakcsi Lakatos Róberttel közösen adott elő. Nős, három gyermek édesapja és két fiú nagyapja. A 2020-ban elkezdődött Álarcos Énekes című műsorban is szerepet vállalt, mint unikornis. A Sztárban sztár című zenés show-műsor hetedik évadában a zsűri egyik tagja.

„A legfontosabb színpadi látvány maga a zenekar lesz, monumentális megjelenése és hangzása, mint mindig ezúttal is emlékezetes élményt nyújt. A koncert igazi zenei csemege lesz a rajongók számára” – mondta Guba Gábor a Green Stage Production vezetője. Jegyek online elérhetőek augusztus 17-én 10:00 órától és a Tex országos jegyirodáiban.

A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

„A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes.”

Kiemelt kép: Green Stage Production