Sokat köszönhet legjobb barátjának a népszerű táncdalénekes

A sok munka miatt évek óta nyaralásra sem volt ideje Poór Péternek. Fellépések, új dalok írása és tanítványainak mentorálása tölti ki napjait reggeltől estig. Az énekes a NYÁR 22 vendégeként arról is beszélt, ő kinek tartozik köszönettel.

„Sűrű a nyár, de az ősz még sűrűbb lesz, annyi mindennel foglalkozom, hogy reggel 6-tól este 11-ig meg sem állok” – mondta Poór Péter annak kapcsán, miért nem jutott ideje az elmúlt években nyaralásra. A fellépések mellett, új számokon is dolgozik és több tanítványa pályáját is egyengeti. Szerinte ahhoz, hogy valaki jó és sikeres előadó legyen, nemcsak a tehetség, a jó hang, de a megfelelő ambíció is szükséges, fejtette ki mentoráltjai népszerűsége kapcsán a táncdalénekes a NYÁR 22-ben.

Ő egy régi barátjának köszönhet sokat, aki karrierje elején támogatta. „A legrégebbi barátom, Fáy András volt. Beleszülettünk ebbe a barátságba, mert édesanyáink már lánykorukban a legjobb barátnők voltak. Fáy András híres zeneszerző, zongorista volt és egy időben a Magyar Rádiónál dolgozott. Ő segített nekem sokat”.

Nagy ritkán azért pihen is Poór Péter, hogy mit tesz akkor, az kiderül a NYÁR 22 alábbi beszélgetéséből.

