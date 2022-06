Jaj úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó

Joó Piroska manöken gumimatracot reklámoz (Fotó: MTI/Németh József)

A II. világháború után nehezen talált magára a divat, természetesen a fürdőruha sem volt ez alól kivétel. A nyár beköszöntével azonban az emberek ugyanúgy vágytak a hűsölésre, így aztán sokan saját maguk varrták a fürdőruháikat, ihletet pedig a külföldi modellek viseletéből merítettek. Az évtized végére aztán utolérte magát a szakma, ahol a tervezők divatbemutatókon mutatták be munkájukat.

Tavaszi-nyári kollekció egy divatbemutatón 1949-ben (Fotó: MTI/Bartal Ferenc)

Az 50-es, 60-as években megjelent a konfekció, és az olcsó fürdőruhák elárasztották a boltokat. A nagyobb áruházak a pár száz forintos fürdőruha-kínálattal csábították a vásárlókat, amelyben a mindenkori divatnak megfelelően megtalálható volt az egyrészes, a szoknyás fazonú, valamint a bikini is, az idő előrehaladtával pedig a fürdőruhák mérete egyre kisebb lett. A 70-es évektől beindult a fürdőruhaipar, az itthon gyártott és az importált ruhákból sem volt hiány az üzletekben.

Tavaszi fürdőruhakínálat, 1963 (Fotó: MTI/Kácsor László)

A reklámszakma is felfedezte a fürdőruhában – illetve a női bájakban – rejlő lehetőségeket, így az akkori modelljeink fürdőruhában pózoltak egy-egy reklámozott tárgy mellett. Hogy a divat örökös körforgása mennyire jelen van a fürdőruhadivatban is, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a régi korok fazonjai manapság is rendre felbukkannak a strandokon.

Fürdőruhás modell táskarádiót reklámoz (Fotó: MTI/Sziklai Dezső)

Most pedig emlékezzünk meg a kedvenc strandolós kiegészítőnkről, a gumimatracról is, amely nemcsak vizes szórakozásaink kelléke, hanem napozó-, de akár vendégágyfunkciót is betölthetett. Itthon az egyik legismertebb és legnépszerűbb termék a Palma gumimatrac volt, amelyből rengeteget gyártottak külföldre is.

Modellek a Palma Gumigyár termékét, egy gumimatracot reklámoznak (Fotó: MTI/Németh József)

Szilágyi Mari modell pózol a Balatonban strandlabdával, napvédő kalapban(Fotó: MTI/Horling Róbert, Herczeg István)

A Balaton mindenki számára az egész napos strandolást, a véget nem érő játékot jelentette. Az alábbi képen egy csapat fiatal szalad összekapaszkodva a Balatonban 1951 nyarán.