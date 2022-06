A Coldplay megdönti a The Wall rekordját

Egy tizedik koncertet is beiktatott a Coldplay brit zenekar Buenos Airesben Music of the Spheres című világturnéja végére, és a brit zenekar ezzel megdönti Roger Waters rekordját, aki 2012-ben kilencszer lépett fel az argentin fővárosban The Wall című koncertjével.

A banda vezetője, Chris Martin egy videóüzenetben jelentette be helyi idő szerint hétfőn, hogy az október végére és november elejére tervezett 9 Buenos Aires-i koncertet megtoldják egy tizedikkel is november 8-án a River Plate-i El Monumental stadionban, az ország legnagyobb arénájában. Ez lesz a turné utolsó állomása. “Hihetetlen, nagyon hálásak vagyunk” – mondta az énekes. A Coldplay Buenos Aires-i koncertjeire már 550 ezer jegyet adtak el, a turnék keretében pedig világszerte 3,2 milliót. Még nem volt példa arra, hogy egy zenekar 10 egymást követő koncertet adjon a 72 ezer férőhelyes argentínai stadionban. A Soda Stereo argentin együttesnek 2007-ben hat, a Rolling Stonesnak pedig 1995-ben öt alkalommal sikerült megtöltenie az arénát. A környezetbarátként reklámozott 2022-es világturnét bejelentve tavaly a Coldplay vállalta, hogy az 50 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár majd, mint 2016-os turnéja.