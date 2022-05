Ezzel a weboldallal most bárki a nappalijába varázsolhatja a Mexikói-öböl delfinjeit

Izgalmas hangélményekben lehet részük a természet szerelmeseinek a Föld minden tájáról egy internetes hangtérképnek köszönhetően.

A naturesoundmap.com oldalra felkerülő hangokat egy kilencven fős profi, nemzetközi csapat rögzíti, akik a legmodernebb technikával dolgoznak.

A hangok legtöbbjét két mikrofonnal, sztereóban rögzítették, és az élmény tényleg olyan, mintha a hallgató ott lenne a helyszínen – olvasható a Turistamagazin cikkében.

More than 400 pure, immersive natural soundscapes from around the world, free for everyone to enjoy and connect with!

Az elsődleges cél az volt, hogy olyan vokális pillanatfelvételek kerüljenek fel az oldalra, amelyek az adott élőhelyre jellemzőek, de vannak olyan érdekes felvételek is, amelyek egyes állatfajok jellegzetes hangjait mutatják be.

Hosszan lehetne sorolni az izgalmas és érdekes hangélményeket, Tanzániában oroszlánüvöltés hasít bele az éjszakába, a Mojave-sivatagban prérifarkasok kiáltoznak, a Midway-szigeteken albatroszok hangoskodnak, de belehallgathatnak az érdeklődők a Mexikói-öbölben úszkáló delfinek párbeszédébe is.

"Take a moment and delve into the natural soundscape of Brazilian creeks or Sri Lankan forests, listening to over 400 hundred rare soundscapes from 84 countries."

