Rekordszámú mese érkezett az M2 Gyerekcsatorna pályázatára

Nagy sikerrel zárult az M2 Gyerekcsatorna márciusban kiírt Minden este egy mese kampányához meghirdetett pályázat, amelyre óvodások és általános iskolások jelentkezhettek saját történeteikkel. A felhívásra több mint 260 mű érkezett, amelyből a legkreatívabb tíz mesét választották ki. Ezek megfilmesített változatát május 16-tól mutatja be a közmédia gyerekcsatornája.

Márciusban hirdetett mesepályázatot a Hetedhét kaland, az M2 Gyerekcsatorna ismeretterjesztő műsora. Az olvasást népszerűsítő kampányra óvodások és alsó tagozatos iskolások nevezhettek saját történeteikkel.

A mese sokak életében tölt be fontos szerepet, amit bizonyít a felhívásra érkezett több mint 260 alkotás. Legnagyobb számban a 8–9 éves kisiskolások pályáztak, de több óvodáskorú gyermek is jelentkezett egy vagy akár több pályaművel. Nagyrészt állatos témájú mesék érkeztek, de sok király-királylányos történet és tündérmese is született.

A tíz nyertes pályázat kiválasztása kihívás elé állította a szerkesztőséget. Az elbírálásnál fontos szempont volt a történetben rejlő leleményesség és kreativitás. Jelenleg a tíz nyertes mű illusztrálása zajlik, hiszen a pályázati kiírásnak megfelelően a kiválasztott sztorikból kisfilm készül. Mahó Andrea Jászai Mari-díjas színművész olvassa fel a nyertes műveket, amelyekhez élőszereplős mese készül a szerzők részvételével, így néhány képkocka erejéig a nézők velük is megismerkedhetnek. A forgatások végeztével, május 16-tól láthatják a nézők is a meséket az M2 Gyerekcsatornán.

Azok se csüggedjenek, akik most nem kerültek be a tíz nyertes közé, hiszen hamarosan új meserovat indul az M2 Gyerekcsatorna műsorában, a Hetedhét kalandban.

A tíz nyertes pályázat és alkotójuk:

A harsona – írta: Jost-Kovács Boldizsár

A hisztis királylány – írta: Horváth Csenge Zsófia

A titokzatos fal – írta: Tartott Romina

A tréfás tyúkocska – írta: Fekete Patrik István

Én is hős leszek! – írta: Képes Hunor Gábor

Hogyan tanult meg Dézi takarítani? – írta Dániel Anna

Jankó és Piroska – írta: Farkas Tünde Zsuzsanna

Orrszarvú – írta: Szepsi Márton Szilárd És Szepsi Lujza Kisanna

Varázstükör – írta: Rácz Emília Róza

Zing és Zang kalandjai: A giliszta – írta: Gál Szófia és Gál Dorina

Minden este egy mese – május 16. és 27. között a Hetedhét kalandban az M2 Gyerekcsatornán!