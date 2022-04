Britney Spears bőrébe bújt a közmédia fiatal tévése

Az M5 kulturális csatorna arca, Koltai Bori is vállalta, hogy a Csináljuk a fesztivált! következő adására átalakítsa a televízió szépségcsapata. A fiatal műsorvezető külsejét a 90-es évek amerikai popsztárja ihlette.

Matt bőr, kék szemhéjfesték, barna rúzs szájkontúrceruzával és drámaian dús, koromfekete pillák – a 90-es években ezeket használták a leggyakrabban a hölgyek a smink- és a szépségápolási rutinjukban. Az évtized több szempontból is meghatározó volt, hiszen a digitális fejlődéssel a popkultúra egyre hatékonyabban terjedhetett világszerte. A kifutó mellett világmárkák plakátjain hirdették a szépségideált a korszak szupermodelljei, a tévéképernyőkről pedig a popsztárok diktálták az aktuális trendet.

Magyarországon is vírusként terjedt az amerikai popzene, feltűntek az első fiú- és lánybandák, a grunge stílus és a rockzenekarok, akik egyre gyakrabban választottak maguknak rövid beceneveket. Így született meg itthon többek között a Baby Sisters, a Hip Hop Boyz és a TNT – akiknek egy-egy dala április 16-án, szombat este elhangzik majd a Csináljuk a fesztivált! következő adásában.

A 90-es évek slágereivel folytatódó műsorra hangolódott az M5 műsorvezetője, Koltai Bori is, akinek megjelenését a korszak legnagyobb popsztárja, Britney Spears inspirálta. A szőke tévésnek remekül állt a csillogó, vidám smink, amelyben megidézték az évtized jellegzetességeit: Bori harmatos, matt alapozót és gyöngyházfényű szemhéjpúdert kapott, dús szempillákkal és monokróm színvilággal, némi természetes, napcsókolta pirosítóval az orcáján. Átalakulásával tökéletesen passzolna a Duna showműsorának következő adásába, amelyben ismét 10 korszakos magyar sláger, valamint sztárelőadó várja a nézőket. Most szombaton többek között Csepregi Éva, Heincz Gábor Biga, Lola, Kollányi Zsuzsi és Andelic Jonathan is előadnak egy-egy slágert a 90-es évek hazai repertoárjából.

Az előadók teljes listája elérhető a Duna Instagram-oldalán, ahol további tartalmak várják a show rajongóit. Az adások után a korszaknak megfelelő játékfilmmel folytathatják az időutazást a Duna nézői, de a műsorban elhangzó dalokat a Dankó Rádió is játssza.

A Csináljuk a fesztivált! aktuális adását nemcsak a Dunán, hanem az interneten, a Médiaklikk-oldalon is követhetik a nézők, ahol újranézhetők a korábbi epizódok és a produkciók is.

Csináljuk a fesztivált! – április 16-án, 19:35-től a Dunán!