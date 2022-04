Berobbant a 80-as évekbe a Csináljuk a fesztivált!

A Duna showműsorának negyedik elődöntőjének sztárelőadói pörgős diszkóslágereket, érzelmes balladákat és feszes rockhimnuszokat énekeltek. A 80-as években tett időutazásba több váratlan fordulat is belefért.

Újabb 10 fantasztikus magyar dal és 10 kiváló énekes, valamint minden eddiginél látványosabb táncos és akrobatikus showelemek szórakoztatták a Duna nézőit a Csináljuk a fesztivált! negyedik adásában. A szombat esti showműsorban ezúttal a 80-as évek zenei világa állt a középpontban: az István, a király rockoperától kezdve a KFT slágerén át egészen a Bonanza Banzai-ig. A hazai könnyűzene aranykorában meghatározó slágerek születtek, éppen ezért nem volt könnyű dolga a zsűrinek a pontozáskor.



Az időutazás a Szerelem első vérig, 1985-ben készült magyar tinédzserfilm azonos című főcímdalával kezdődött, melyet A Dal 2020 egyik nyertese, Rácz Gergő adott elő. A lírai dal valamennyi zsűritagnak romantikus emlékeket idézett fel, különösen Balázs Andinak, aki még egykori szerelmének is üzent a kamerákon keresztül. A folytatásban soha nem látott produkcióban került a színpadra Kovács Ákos zenekarának, a Bonanza Banzai-nak a szerzeménye, az Induljon a banzáj, amit Keresztes Ildikó énekelt el. Szintén egy emlékezetes rádiósláger, a Balatoni nyár is helyet kapott a műsorban, amit A Dal 2021 nyertese, a Kaukázus frontembere, Kardos-Horváth Janó adott elő. A Hungária Hotel Menthol című sikeralbumának slágere, az Isztambul is elhangzott Szanditól, aki nemcsak hangjával, hanem lenyűgöző légtornász mutatványokkal is elkápráztatta a zsűrit.



Az Edda: Éjjel érkezem című rockballadáját Szabó Ádám vitte színpadra, majd egy könnyekig megható produkció következett, Balázs Fecó szerzeménye, az Évszakok, Varga Miklós előadásában. Egy látványos, energikus rockhimnusszal, az István, a király rockoperából Koppány dalával, a Szállj fel szabad madárral lépett fel a Petőfi Zenei Díjjal elismert rockzenész, Köteles Leander. A Júlia nem akar a földön járni című Napoleon Boulevard dallal Palya Bea szórakoztatta a közönséget, majd a Beatrice: Azok a boldog szép napok slágerével az Edda frontembere, Pataky Attila következett. Egykori mentora, Szikora Róbert Szeretlek is meg nem is című dalát Krisz Ruditól hallhatták a műsor nézői, aki évek óta most szerepelt először nagyszabású tévés showműsorban.



A közönség és a zsűri szavazatainak összesítése után a műsorvezetők bejelentették a Csináljuk a fesztivált! negyedik fordulójának továbbjutóit, akiknek listája már elérhető a műsor Médiaklikk-oldalán, ahol a korábbi produkciók is mind visszanézhetők. A következő adásban, április 16-án, szombat este már a 90-es éveké lesz a főszerep, amikor újabb 10 korábban soha nem látott produkció debütál a Duna képernyőjén.

A Csináljuk a fesztivált! következő adásaiban továbbra is évtizedes bontásban, sztárelőadók tolmácsolásában, változatlan hangszerelésben, de korszerű hangzásban, és fergeteges színpadképpel mutatkoznak be újra az elmúlt 100 év korszakos dalai, hogy megtalálhassuk az évszázad slágerét!

A show-ban elhangzó dalokat műsorára tűzi a Dankó Rádió, az adások után pedig az aktuális évtizednek megfelelő játékfilmmel folytathatjuk az időutazást a Dunán.

