Jazzfest Budapest világsztárokkal tíz helyszínen, kétszáz fellépővel

Világsztárok, köztük Dave Weckl & Tom Kennedy, Paolo Angeli, Hadrien Féraud, John Patitucci & Joey Calderazzo, Kenny Garrett, valamint a hazai színtér kiválóságai adnak koncertet a Jazzfest Budapest című rendezvényen április 27-től május 12-ig.

Az eseményen városszerte több mint tíz helyszínen kétszáznál több fellépő lesz látható és hallható mintegy ötven koncerten – közölte a szervező GetCloser Concerts az MTI-vel.

„A Jazzfest Budapest életre hívásával célunk, hogy a régi dzsesszkedvelők mellett a műfaj számára új közönséget szólítsunk meg, ezért műfajilag tágra nyitottuk a kapukat. Lesznek olyan művésztalálkozások a színpadon, amelyek kifejezetten erre az alkalomra születnek” – idézte a közlemény Kleb Attila fesztiváligazgatót.

A fesztivál klubokban, zenés kocsmákban, köztereken zajlik,

szólni fog a dzsessz a Budapest Jazz Clubban, az Eötvös10-ben, a Fonóban, a Gödörben, az IF Caféban, a Jedermannban, a Lumenben, a Mixátban, a MOMkultban és a Turbinában is.

A programok alakításába több kulturális intézet becsatlakozott, a fesztiválon tizenkét ország muzsikusai játszanak.

Kiemelt figyelmet kap az április 30-i Nemzetközi Jazz Nap, amikor szabadtéri ingyenes koncertekkel tisztelegnek a műfaj ünnepe előtt.

A nyitónapon, április 27-én a MOMkultban lép közönség elé a Dave Weckl & Tom Kennedy Project az Egyesült Államokból. Dave Wecklt a világ legjobb dobosai között tartja számon a szakma, most a bőgős Tom Kennedyvel érkezik Budapestre, társaik Bob Franceschini és Stu Mindeman lesznek. Másnap a Mixátban a Tóth Viktor Right On! Feat. Piotr Wojtasik lép színpadra, a produkcióban a zenekarvezető-szaxofonos mellett Szakcsi Lakatos Róbert és Neumann Balázs (zongora), Hodek Áron (basszusgitár) és Hodek Dávid (dob) mellé csatlakozik a lengyel trombitás, Piotr Wojtasik.

Szintén 28-án a Gödörben a SZAKCSIÁMI, azaz Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi duója szerepel, 29-én az Olasz Kultúrintézetben a szardíniai gitárvirtuóz Paolo Angeli Balázs János zongoristával és Lukács Miklós cimbalmossal első alkalommal improvizál közösen.

Április 30-án egy különleges nemzetközi négyes varázsolja el a közönséget:

a formációban két francia játszik, Hadrien Féraud basszusgitározik, Daniel Gassin pedig zongorázik, mellettük a magyar Borlai Gergő dobol, a svájci Anatole Muster pedig harmonikázik.

Ezen a napon a Lumenben egy másik nemzetközi alakulat, a Ken Vandermark, Paul Lytton, Elisabeth Harnik & Grencsó István Quartet zenél.

Május 4-én a Mixátban JD Hive hallható: az osztrák hegedűs, Johannes Dickbauer zenekarában Dés András ütőssel, Sebastian Schneider zongoristával és Andreas Waelti bőgőssel muzsikál. Május 5-én az Anima Sound System Jazz Session feat. Tim Ries a Turbinában a legendás osztrák billentyűs, Joe Zawinul életműve előtt tiszteleg. Az Animából érkező Prieger Zsolt és Kováts Tibor mellett Tim Ries, a Rolling Stones szaxofonosa is játszik a koncerten.

Május 7-én a Sárik Péter Trio Luiza Zan román énekesnővel és Gyárfás István magyar gitárossal zenél együtt. A zongorista, zeneszerző Sárik Péter albumot is készített korábban Luiza Zannak.

Szintén 7-én a Kőszegi Rhythm & Brass és a NEC+ egyaránt a Mixátban ad koncertet. Előbbiben a dobos kiválóság zenésztársa Bacsó Kristóf, Molnár Sándor és Orbán György, az utóbbi egy supergroup Franciaországból Etienne Mbappe basszusgitárossal, Nicolas Viccaro dobossal és Christophe Cravero zongoristával, hegedűssel.

Május 8-án a Fonóban a Dresch Quartet Theodosii Spassov bolgár kavalossal játszik,

másnap a BJC-ben a Nagy Emma Quintet Harcsa Veronika énekessel és Ávéd János szaxofonossal, miközben a Mixátban a Heavy Weather muzsikál, amely a fúziós dzsessz legfontosabb zenekara, a Weather Report dalait játssza soraiban Per Mathisen norvég basszusgitárossal, Mogyoró Kornél ütőhangszeressel, az egyaránt osztrák Fabian Rucker szaxofonossal és Paul Urbanek billentyűssel, valamint Martin Valihora szlovák dobossal.

Május 10-én két amerikai világsztár, a zongorista Joey Calderazzo és a basszusgitáros John Patitucci duója játszik a MOMkultban. Patitucci négyszeres Grammy-díjas, Chick Corea gyakori zenésztársa, Calderazzo tizenhárom albumot készített vezető zongoristaként.

A fesztivál másik szenzációja május 12-én, ugyancsak a MOMkultban a Kenny Garrett & Sounds From The Ancestors estje. A sajátos hangszínnel, stílussal rendelkező Kenny Garrett a világ egyik legjobb szaxofonosa, aki annak idején Miles Davis zenekarában vált igazi sztárrá.

A címlapfotó illusztráció.