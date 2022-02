Világrekorderek lepték meg a Magyarország, szeretlek! játékosait

A világ leggyorsabb táncosa cím büszke birtokosai, a Fricska táncegyüttes fürgelábú művészei látogatnak el a Duna vetélkedőjének következő adásába. A lenyűgöző produkció azonban komoly fejtörést okoz a játékosoknak.

Az ír táncfenomént, Michael Flatley-t is maga mögé utasító világrekorder táncformáció, a Fricska érkezik a Magyarország, szeretlek! következő adásába. A Papp Gergely Bálint, Papp Máté Bence, Popovics Márk és Szabó Dániel által alkotott csapat hivatalosan is a világ leggyorsabb néptáncosai, akik nemcsak lábbal, hanem kézzel is a leggyorsabb ritmust ütik a világon. A dinamikus előadásukkal a Duna vetélkedőjének játékosait is lenyűgözik majd, az utolsó feladatokban pedig kiderül, mennyire figyelték meg jól a bemutatót, mivel matematikai tudásukra is szükségük lesz.

Csepregi Éva (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A táncshow mellett ismét sztárparádé várja a nézőket. A Vágó Bernadett vezette piros csapatot a Neoton Família énekesnője, Csepregi Éva, a közmédia meteorológusa, Tóth Tamás és a közkedvelt színész, Nagy Balázs erősítik majd. A zöldeknél, Miller Zoltán csapatkapitányt pedig a Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, Rost Andrea, a Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, énekes, zenész, Zöld Csaba, valamint a kétszeres szabadtüdős mélymerülő világbajnok, Korok Fatima segítik a pontgyűjtésben.

A február 27-i adás előzetese már elérhető a Médiaklikken!

Magyarország, szeretlek! – minden vasárnap, 19:45-től Dunán!

A címlapfotón: Fricska táncegyüttes a Britain’s Got Talent brit tehetségkutatón is bemutatkozott (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)