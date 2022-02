Új oldalát mutatta meg Nótár Mary az M2 Petőfi TV-ben

Mély, érzelmes szövege és lírai dallamvilága van Nótár Mary legújabb dalának. A mulatós zenében alkotó előadó az M2 Petőfi TV-ben is bemutatta különleges szerzeményét, amelyet párjának írt.

Nótár Mary legújabb dalát kedvese és a beteljesült szerelem érzése ihlette. A szerzemény rendhagyó módon nem egy pörgős bulisláger lett, hanem egy lágy dallamú, mégis szenvedélyes szerelmi vallomás. Bár az énekesnő eddig a partihimnuszaival aratott sikert, a Sorsunk hídja című lírai dalával is népszerűnek bizonyul. A legnagyobb videómegosztón egy hét után közel 300 ezren néztek meg a videóklipet, ami jelenleg az egyik legfelkapottabb tartalomnak számít.

„Szokatlan lehet tőlem ez a dal, mert engem mindig a mulatós zenével kötnek össze. Habár főleg a szórakoztatás a fő profilom, nekem is van romantikus oldalam, épp ezért jelent meg a klip a szerelmesek napján, február 14-én. A dal már 2018-ban elkészült, de csak most debütált, és természetesen a párom volt a múzsám. Szerencsére sok pozitív visszajelzést kaptam, sőt, több szerelmespár írt nekem, akik így döntöttek, erre a dalra szeretnének majd bevonulni az esküvőjükön” – mesélte az M2 Petőfi TV esti, élő Friss című műsorában Nótár Mary, aki a Gödöllői Királyi Kastélyban forgathatta le a dalhoz videóklipjét, amelybe a nézők is belepillanthattak.

Friss – zenei hírek, kulisszatitkok és exkluzív interjúk minden hétköznap 20:10-től az M2 Petőfi TV műsorán!

A Friss korábbi adásai 60 napig újranézhetők a műsor MédiaKlikk-oldalán!