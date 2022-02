Rajong a történelemért Csőre Gábor

Minden téma, minden ember érdekli Csőre Gábort, aki úgy gondolja színesebb, gazdagabb lesz élete minden egyes találkozás által. Ezt az alapvetően kíváncsi attitűdjét kamatoztatja az M5 műsorvezetőjeként, remélve, hogy sokak érdeklődését tudja felkelteni a műsorokban bemutatott témák, emberek, események iránt.

Gyerekkorában folyton a televízió előtt ült Csőre Gábor, olyan műsorokon nőtt fel, mint a Delta vagy David Attenborough természetfilmjei. Úgy érzi, kulturális missziójában ezt a minőségi televíziózást képviseli az M5 széles kínálata, mely felöleli az ismeretterjesztés, a kultúra vagy a tudomány területét is. Nagy örömmel vetette bele magát hat évvel ezelőtt a televíziós munkába az M5 csatornán, úgy érzi, színművészi pályája mellett műsorvezetői munkája tovább színesíti életét.

„A televíziózás világa teljesen új terep volt számomra. Ahogy akkor is, most is arra törekszem, hogy olyan kérdéseket tegyek fel egy téma kapcsán, amelyek számomra és a nézők számára is érdekessé teszik a műsort, a benne szereplő embereket, eseményeket” – árulta el Csőre Gábor, akit elsőként a kedden délutánonként látható Magyar Krónikában ismerhettek meg az M5 nézői. „A műsor által feldogozott témák rendkívül széles spektrumon mozognak az operától a kvantumfizikán át a jövőkutatásig. Engem alapvetően minden érdekel, ezért a szerkesztők által küldött háttéranyagon túl mindig mindennek utánaolvasok. A kulturális magazin a hat éve elkezdett fiatalos, érdeklődő szellemben mutatja be most is a szociálpolitikai, vagy társadalomtudományi témák mellett a kulturális, tudományos, illetve történelmi érdekességeket” – mondta Csőre Gábor, akihez ez utóbbi nagyon közel áll. Imádja a történelmet, a minószi kultúrától Amerika felfedezésén át a második világháborúig. A beszélgetések sokszor túlnyúlnak az adásidőn, és ha a téma úgy kívánja, több részben is foglalkoznak egy eseménnyel. Ilyen volt a Mohácson forgatott adás is, amely a mohácsi csatavesztés előzményeit és utóhatását is részletesen megismertette a nézőkkel.

Szintén két részben mutatják be a Magyar Krónikában, hogy mi történt a Szovjetunióba hurcolt és kényszermunkára fogott magyar rabokkal. „Magyarországon minden második, harmadik család érintett. A Gupvi, vagy Gulág táborokba mintegy egymillió magyar állampolgár került a korabeli Magyarország területéről, akik közül sokan soha nem térhettek haza. Sokan szeretnék megtudni mi történt nagypapájukkal, melyik munkatáborba vitték nagymamájukat, hogyan és hol haltak meg hozzátartozóik. Az adásban ezzel foglalkozunk a Magyar Nemzeti Levéltár által létrehozott Gulag- és Gupvikutató Intézet munkatársainak segítségével”. A Gupvi, illetve Gulág táborok történetét bemutató Magyar Krónika első részét már újranézhetik IDE kattintva. A folytatást pedig március 1-jén 15:55-től láthatják az M5 műsorán.

Kulisszafotó a Magyar Krónika forgatásáról (fotókredit: Csőre Gábor)

Csőre Gáborral az M5 nézői nemcsak a Magyar Krónikában találkozhatnak, hiszen a hétköznap 18 órától látható Librettó egyik műsorvezetője is. Ezzel kapcsolatban árulta el, milyen nagy hatással volt rá egy közelmúltbeli beszélgetés, amelyben A világ legrosszabb embere című Oscar-jelölt norvég filmről volt szó. „Megnéztem a filmet, ami tetszett és egyben felzaklatott, alig vártam a másnapi beszélgetést, amely nagyon érdekesre sikerült” – mesélte, kiemelve: a Librettóban is arra törekednek, hogy egy könyv, egy színdarab vagy egy esemény iránt minél több ember érdeklődését felkeltsék. Csőre Gáborral a nézők az Édes anyanyelvünk című műsorban is találkozhatnak, amelynek célja, a magyar nyelv értékeinek bemutatása. A minden csütörtökön 16:20-tól látható műsorban Csőre Gábor nyelvünk történetéről, eredetéről és változásairól beszélget szakemberekkel.

Csőre Gábor szívéhez sok M5-ön látható műsor is közel áll. A már említett történelmi érdeklődése miatt a szombat esténként jelentkező M5 História az egyik nagy kedvence, de a Kontúr című portréműsort is figyelemmel kíséri a csatornán. Nagy szeretettel nézte az Ifjú tudósok című műsor első évadát, amelynek folytatását is műsorára tűzi az M5.

„Rettentően tisztelem, becsülöm a tudományos megmérettetésben részt vevő diákokat. Ők példát mutatnak a gyerekeknek, a gyerekeimnek is. Megmutatják, hogy nemcsak tanulni kell, hanem érdemes tanulmányozni is egy-egy témakört, amely segít szélesíteni tudásbázisukat”.

