Óriási meglepetéseket ígért A Dal 2022 egyik zsűritagja

A Dal 2022 negyedik, egyben utolsó válogató adását láthatják szombaton este a nézők a Dunán. Ezen az estén egy népzenei produkció is bemutatkozik, amely újdonságnak számít a mezőnyben. A dalválasztó az elődöntőkre és a döntőre sok meglepetést tartogat még, amelyről Mező Misi, az egyik zsűritag beszélt, aki kifejtette a showműsor misszióját is.

A dalverseny utolsó válogatója következik szombat este a Dunán, amelyben összeáll az elődöntős mezőny. Ismét tíz dalt ismerhetnek meg a nézők, köztük egy népzenei produkciót is, amely új színt visz a zenei palettára, ezt Mező Misi mondta az M5 Librettó című műsorában. Hangsúlyozta, a dalválasztónak az is a küldetése, hogy olyan előadóknak, zenekaroknak kínáljon bemutatkozási lehetőséget, akik még nem indultak el a zenei pályán. Nagyon örültek, hogy a több száz jelentkező közül kiválasztott negyven induló között vannak olyanok is, akikről még nem hallottak.

Szombat este tehát kialakul a dalválasztó elődöntős mezőnye, a további megmérettetésekre pedig újabb meglepetéseket ígér Mező Misi. „Az elődöntőkben már teljesen akusztikusan áthangszerelt változatban hangzanak el a dalok, a csúcspont pedig a döntő lesz, ahol a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével csendülnek fel a legjobb produkciók” – mondta A Dal 2022 zsűritagja, aki a dalválasztó nyertesének járó óriási támogatásról is beszélt.

„Volt olyan időszak a Magna Cum Laude életében, amikor annyira szűkösen éltünk, hogy öten ettünk egy gyorséttermi menüt. A Dal győztese olyan lehetőségekkel gazdagodik, amelyek annak idején nekünk is nagyon jól jöttek volna. Ennél nagyobb segítség nem is kell egy zenekarnak” – mondta. A Dal 2022 győztese ugyanis tízmillió forintot nyer, emellett elkészítheti tíz dalból álló albumát és egy videóklipet is forgathat.

A héten zajló Házasság Hete programsorozat kapcsán, amelyhez a közmédia idén is csatlakozott, Mező Misi a házasság fontosságáról is beszélt.

