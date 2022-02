Különleges vendégek érkeznek a Petőfi Rádió reggeli műsorába

A Petőfivel a reggel! ismét zenés ébresztőshow-val készül hallgatóinak február 18-án, pénteken. A hét lezárásaként egy élő, akusztikus produkció hangzik majd el az adásban, nem akármilyen előadókkal.

Újabb dalpremier várja a Petőfivel a reggel! hallgatóit: a Konyha és a Söndörgő közös szerzeményét először a Petőfi Rádióban mutatja meg a nagyközönségnek. Február 18-án, pénteken fél kilenc után nem sokkal érkeznek a zenészek a stúdióba, ahol egy rövid beszélgetést követően a Konyha frontembere, Szepesi Matyi egy szál akusztikus gitáron előadja majd a zenekara rádióslágerét, a Százszor visszajátszott című dalt. A produkció után a szentendrei népzenei együttes, a Söndörgő szintén élőben zenél, majd a közös dal is debütál az éterben. A Petőfi Rádió élő, mini stúdiókoncertje azért is különleges, mert itthon csak ritkán lép fel a világzenét játszó magyar formáció. Az eseményeket a rádióadó közösségi oldalain videós formában is követhetik az érdeklődők.

Konyha ft. Söndörgő dalpremier és minikoncert – február 18-án, pénteken reggel 8:30-tól a Petőfi Rádióban!