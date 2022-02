Artistának állt a közmédia fiatal műsorvezetője

Erő és művészet harmóniája mutatkozott meg a Multiverzum legutóbbi adásában, amelyben Koltai Bori a világhírű artistákkal, a Rippel fivérekkel próbálhatta ki a cirkuszművészet lenyűgöző gyakorlatait, miközben a fizikai törvényszerűségeket is kielemezték.

A Fővárosi Nagycirkusz múltja mellett Newton törvényeit is megismerhették az M5 kulturális csatorna nézői a vasárnapi Multiverzumban. Az ismeretterjesztő műsorban Huszárik Kata műsorvezető Koltai Bori segítségével mutatta be, hogy nemcsak elképesztő erőnlétre és mentális felkészültségre van szükségük a cirkuszművészettel foglalkozóknak, hanem jól jönnek a tudományos ismeretek is a fizika világából. Az ifjú műsorvezető éppen ezért egy fizika tanárral érkezett a Rippel fivérek artista iskolájába, ahol bemutatott gyakorlatokon kereszült ismerhették meg a gravitáció, az egyensúly és a súrlódási erő fizikai törvényszerűségeit.

A világrekorder artisták hangsúlyozták, könnyen végzetes sérülést okozhat, ha egy artista figyelmen kívül hagyja a tudományt, amikor gyakorol, ezen felül az ép mentális állapot és a bizalom játssza a kulcsszerepet a sikeres felkészülésben. A nézők az adás végén megismerkedhettek hazánk első „újcirkusz” társulatával, a Recirquellel, ami a színház hagyományos zsánerét dramatikus elemekkel egészíti ki, amelyekért érdemes újranézni a Multiverzum idézett adását!

Multiverzum – a tudomány határtalan, ismeretterjesztő műsor minden vasárnap 18:15-től az M5 műsorán!