A zene gyógyír lehet a járvány okozta, vészterhes időkben Leslie Mandoki szerint

Januárban ingyenes online közvetítéssel tekinthették meg az érdeklődők a Mandoki Soulmates legújabb albumát, az Utopia for Realists: Hungarian Pictures koncertfelvételt. A magyar zenei hagyományokra, Bartók Béla munkásságára alapuló korong már több mint 10 millió emberhez juthatott el – számolt be róla Leslie Mandoki, világhírű zenész-producer, a zenekar alapítója.

„A koronavírus világjárvány vészterhes időket hozott, egy igazi karakterteszt. Egy olyan időszakot teremtett, amikor a közös túlélés érdekében nem a kapzsiság, hanem az emberség és az összetartás kell, hogy domináljon. A zenészeknek most meg kell hálálniuk azt, hogy évtizedeken át a tenyerükön hordta őket a közönség” – fogalmazott a Duna délelőtti magazin műsorában Leslie Mándoki, aki egy grandiózus új albummal jött ki a covid-járvány alatt.

Leslie Mandoki, világhírű zenész-producer a Család-barát Magazin vendége (Forrás: MTVA)

A zenész szerint az olyan globális nehézségek idején – mint amilyen a pandémia – a zene mentheti meg és kötheti össze az emberek lelkét. A Család-barát adásában hangsúlyozta, ha valaki az ellenkező véleményen van, mint mi, az nem az ellenségünk. Az amerikai sajtó ezt a zenei munkásságából is kiemelte, hiszen legújabb albumában ellentéteket ötvöz: a brit progresszív rock esszenciáját adta a New York-i jazz-rockhoz, a közös alapot pedig Bartók Béla virtuóz dallamvilága biztosítja.

A világhírű zenész-producer a berlini fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából rendezett koncertjén alapuló, Utopia for Realists című albumát már sokan ismerhetik. Tavaly a Szent István Bazilika előtt is bemutathatták különleges előadásukat, amellyel megköszönte a magyar kórházi dolgozók munkáját, a felvételt azóta már több mint 10 millióan látták. A zenei összeállítás megtekinthető a legnagyobb videómegosztón, de átvette a német ARD televízió is, a francia–német ARTE tévé, valamint a BBC is. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

