Magyarország, szeretlek! - Sztárparádé és kiélezett párbaj az első adásban

Megújult díszletben, új műsorvezetővel és új csapatkapitányokkal tért vissza a Duna kedvelt showműsora, a Magyarország, szeretlek! A zöld és piros csapat ezúttal olyan feldatokban mérte össze tudását, mint a kirakós, vagy a dalfelismerés, míg a csapatkapitányoknak, Vágó Bernadettnek és Miller Zoltánnak rajztehetségüket is be kellett vetniük.

Sztárokkal tért vissza a Magyarország, szeretlek! Új műsorvezetővel, Pindroch Csabával és új csapatkapitányokkal, Vágó Bernadett-tel és Miller Zoltánnal vasárnap este debütált az ország közkedvelt vetélkedő showműsorának tizenegyedik évada. Megújult a műsor arculata és díszlete is, és a zene hangsúlyosabb szerepet kapott. A hétfős zenekar központi helyen, élőben játszik, az első adásban a jól ismert főcímdal új hangszerelésben teljes egészében hallható volt.

A műsor történetében először egy házaspár tölti be a csapatkapitányi szerepet: a musicalszínésznő, Vágó Bernadett a pirosak, míg férje, az énekes-színész Miller Zoltán a zöldek élén gyűjti a pontokat. A piros csapatot ezúttal Muri Enikő énekesnő, valamint Faragó András, Topi, és Karácsonyi Zoltán színművészek erősítették, míg a zöldeket Balázs Andrea színésznő, Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok, valamint a Camino Steve-ként is ismert hosszú távú túrázó, Csutka István színművész, táncművész képviselte.

A két csapat fej-fej mellett haladt, és közben a nézők játékos formában ismerhették meg a többi között Szécsény, Székesfehérvár vagy Veresegyháza települések történelmi jelentőségét. A jó hangulatról nemcsak a műsor szereplői, de a zenekar is gondoskodott, felcsendült például Wolf Kati és Máté Péter egy-egy slágere. Humoros pillanatokból sem volt hiány, rajzolásban mindkét csapatkapitánynak bizonyítania kellett: bár Vágó Bernadett lehetetlennek tűnő feladványokat is könnyedén lerajzolt, férjén már a könnyebb próbatételek is kifogtak. A Magyarország, szeretlek! első adása már elérhető a MédiaKlikken, amelyből az is kiderül, melyik csapat került ki győztesként egy különleges utolsó feladattal megszerzett elsöprő fölénnyel.