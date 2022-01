Újra a Dunán a Magyarország, szeretlek!

Új műsorvezetővel és új csapatkapitányokkal tér vissza a Magyarország, szeretlek! a megújult Duna képernyőjére január 30-án. Pindroch Csaba, Vágó Bernadett és Miller Zoltán az ország közkedvelt vetélkedő showműsorában szórakoztatják a közönséget vasárnap esténként.

Magyarország, szeretlek! (Fotó:MTVA/Kaszner-Nikolett)

Pindroch Csabát számos szerepben láthatták már a nézők, ám a Jászai Mari-díjas színművész most új kihívás elé néz. A Magyarország, szeretlek! házigazdájaként debütál vasárnap este a Dunán. A közmédia népszerű műveltségi vetélkedője új csapatkapitányokkal is büszkélkedhet. A műsor történetében először egy házaspár tölti be ezt a szerepet, két népszerű musicalszínész, Miller Zoltán és Vágó Bernadett. Fordulatokkal teli, kiélezett küzdelemre számíthatnak a képernyők előtt ülők.

A két énekes-színművész vezetésével mérik össze tudásukat a „zöldek” és a „pirosak”. A játékosok hétről-hétre a magyar kulturális élet kiválóságai, akik gondoskodnak a fergeteges hangulatról. Az első adás játékosai Balázs Andrea színművész, Faragó András ’Topi’ színművész, Hajnóczy Soma illuzionista és Muri Enikő színész, énekes, Karácsonyi Zoltán színész, Csutka István ’Camino Steve’ lesznek. A szórakozás mellett az ismeretterjesztés is szerepet kap, a feladatok felfedik előttünk Magyarország rejtett kincseit.