Fedezzük fel a természet téli csodás „arcát” – Túratippek a főváros környékén

Bár télen sokan a meleg ház biztonságából nehezen mozdulnak ki, azonban kár lenne kihagyni a téli táj varázsát, főleg úgy, hogy számos rövid túrát is tehetünk a természetben még a főváros közelében is. Cikkünkben éppen ilyen túratippeket gyűjtöttünk össze.

Tüskevár a Budai-hegységben

Nem túl hosszú, de annál érdekesebb és tartalmasabb tanösvényt adott át 2020 decemberében a Pilisi Parkerdő Zrt., amely Fekete István író munkássága előtt tiszteleg.

A túrát érdemes a tanösvény kiindulópontjától nem messze, a II. kerületben, a Tárogató út és a Szerb Antal utca sarkánál kezdeni, ahol Fekete István lakott egészen 1970-ben bekövetkezett haláláig. Innen utunkat a Szerb Antal úton felfelé folytassuk, majd jobbra fordulva a Széher úton juthatunk el az erdőhöz, és a zöld kereszt jelzésen haladva, a sorompó után körülbelül 150 méterre, az első elágazásnál meg is érkezünk az első táblához – olvasható a Turistamagazin cikkében.

A tanösvény hossza mindössze 800 méter, viszont ha nemcsak végigjárjuk, hanem a kihelyezett öt interaktív ismeretterjesztő táblát valóban meg is nézzük, sétánk közben pedig szánunk időt arra, hogy megfigyeljük az erdőt, akkor a mozgás és a friss levegő adta feltöltődés mellett sok új élménnyel gazdagodhatunk, és akár több órát is eltölthetünk itt.

Mimó és Csipek meseösvények a budai Ferenc-hegyen

Budapest II. kerületében, a Ferenc-hegyen található, könnyen megközelíthető és egyedülálló Mimó és Csipek meseösvények egyszerűen és a mese nyelvén mutatják be a tudatos természetjárást a legkisebbeknek.

Gyerekekkel, s különösen a legkisebbekkel sokszor embert próbáló kihívás túrázni, ugyanakkor a természetben töltött idő minden perce aranyat ér. A Mimó és Csipek a gyerekeket szabadtéri élmények mentén szólítja meg, érzékszerveikre és a természet szépségeire fordítva a figyelmüket. Így akár ezek lehetnek a tudatos természetjárás kialakulásához vezető út első állomásai. Az ösvények egy-egy terület állat- és növényvilágával ismertetik meg a gyerekeket, miközben felhívják a figyelmet a természet- és környezetvédelem fontosságára.

A túrák során bejárható ösvényekhez mesék kapcsolódnak, hogy a gyerekek képzeletét és fantáziáját megmozgatva, arra építve élménnyé váljon a zöldgondolatok befogadása. Az állomásokon különböző játékelemek segítik mélyíteni a tudást és további szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek – olvasható a Bábozd zöldre honlapján.

Séta Mátyás király vadaskertjében

Hűvösvölgyből indulva történelmi utazást tehetünk Mátyás király egykori vadaskertjében, amelyet ma is ezen a néven tüntetnek fel a térképeken. Az egykori vadaskert körülbelül négy kilométer átmérőjű volt, mely nyugaton a pálosok budaszentlőrinci – ma Szépjuhászné – birtokaival volt határos, de magába foglalta a Nyéki-hegyet és a Vadaskerti-hegyet, illetve néhány mezőt is – derül ki a Turistamagazin cikkéből.

A 4,2 kilométeres túra nagy királyunk, Mátyás vadaskertjén keresztül kalauzol el minket az erdők világában. Aki odafigyeléssel járja az erdőt, nemcsak természeti szépségeket láthat, hanem a történelem nyomait is felfedezheti. Középkori falmaradványok, faragott kövek és II. világháborús sírok, lövészárkok, épületek őrzik kitartóan a múlt történetét – olvasható a Természetjáró honlapján.

A sziklaorom lábától a meggyes rétesig a Budai Zöldön

Természetélmény, épített emlékek, kisvasutazás – mindez azoknak, akik szeretnének kitörni egy kicsit a főváros nyüzsgéséből, és nem akarnak messzire menni.

A zöld turistajelzést követve például Budapest természeti értékeit, illetve néhány építészeti érdekességét is fel lehet fedezni, így a túra egyben kulturális program is lehet – írják a Természetjáró honlapján. Ezen a közel 12 kilométeres szakaszon a Gellért-hegy lábától a Normafáig haladva több perspektívából is megcsodálhatjuk a fővárost, elhaladunk többek között a Filozófusok kertje vagy az impozáns városmajori templomegyüttes mellett, benézhetünk a nyugalmat árasztó Jókai-kertbe, zárásképp pedig akár a gyermekvasúttal is utazhatunk kicsit.

Várrom, bányató és fenyőerdő egy karnyújtásnyira a fővárostól

A közel 13,5 kilométeres túra olyan látványosságokat érint, mint a Virágos-nyereg, egy bányató holdbéli tájon, a solymári vár és a Zsíros-hegy a feketefenyőkkel.

A fővárosból is könnyen elérhetünk vadregényes helyeket, és még csak nem is kell nagyon megerőltető túrára gondolni. A Budai Zöld útvonalán a Guckler-sziklától indulva nemcsak az erdő varázsol el, de meglátogathatjuk a nemrégiben restaurált solymári vár maradványait szép panorámával kecsegtető tornyával, elidőzhetünk egy meseszép bányatónál, és végül megpihenhetünk a Zsíros-hegy feketefenyői között a csodás kilátást élvezve – olvasható a Természetjáró cikkében.

Hűvösebb időben megcsodálhatjuk legnagyobb természetes vízesésünket jégbe fagyva

Az ország legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhataga a Mátrában, Parádfürdő közelében található Ilona-völgyi vízesés, amit egyrészt nagy esőzést követően, másrészt pedig télen érdemes leginkább felkeresni, mert befagyva csodás jégképződményeket produkál. Ha Parádfürdő keleti végétől indulunk, egy körülbelül 6 kilométeres tanösvényen érjük el a vízesést, és közben megismerkedhetünk a völgy földtani értékeivel is.

Egy másik lehetőség a Turistamagazin szerint, ha a Kékesről indulunk, ahol a túrát rögtön meg lehet alapozni egy jó kávéval, forró teával a tv-toronyban, aztán jöhet a nem túlságosan megerőltető ereszkedés, miközben érintjük a Sas-kő emlékművét és lélegzetelállító panorámáját is, megcsodálhatjuk a közel tíz méter magas vízesést, és túránk végén a parádfürdői kastélynál lyukadunk ki.