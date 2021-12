Otthon várja az újévet? Mutatjuk a legjobb szilveszteri filmeket

Otthon töltjük a szilvesztert? Rengeteg okunk lehet rá, kisgyermekkel vagyunk, esetleg ijedős kutyánkra kell vigyázni a tűzijáték alatt, vagy egyszerűen csak pihenni szeretnénk. Összegyűjtöttük a legjobb unaloműző filmeket szilveszterre.

A dicső tizenegy

A dicső tizenegy című bűnügyi vígjátékot 1960-ban mutatták be. A filmben Danny Ocean (Frank Sinatra) és egykori katonatársai elhatározzák, hogy szilveszter éjszakáján kirabolják Las Vegas öt legnagyobb kaszinóját. A ravaszul kieszelt tervet mesteri kivitelezés követi, a végeredmény azonban mégsem tökéletes.

A film történetét 2001-ben Steven Soderbergh rendező feldolgozta az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi című filmjében.

Szilveszteréjjel

A történet több szálon fut. December 31-én számos szerelmes várja az éjféli csókot New Yorkban. Van, aki a régi életéhez ragaszkodik, van aki pedig változtatni akar az életén. Láthatunk első szerelmet, gyermekáldást, kapcsolatok születését és végét is. A film bemutatja az emberek hétköznapi problémáit, ám mindezt szilveszteréjjelén, ami bonyodalmakat okoz.

Alkony sugárút

Az Alkony sugárút egy fekete-fehér noir dráma, Billy Wilder rendezésében. A központi helyszín Hollywood, a Sunset Boulevard: a filmsztárok legfelkapottabb lakóhelye. Az egyik luxusvilla úszómedencéjéből meggyilkolt férfit halásznak ki a rendőrök. Az áldozat jelentéktelen senki, másodrendű forgatókönyv-iparos. A villa tulajdonosnője azonban nem akárki: a némafilmek egykori csillaga. Joe Gillis, a feltörekvő filmíró úgy érzi, végre ott áll a siker kapujában, ám Norma Desmondnak, a lecsúszott színésznőnek az az álma, hogy újra rivaldafénybe kerüljön. A Norma által szervezett szilveszteri partin a színésznő megpróbálja elcsábítani Joe-t, az egyedüli meghívott vendéget.

Életrevalók

A film valós történeten alapuló klasszikus, mely nehéz sorsok alakulását és találkozását mutatja be. Az ejtőernyős baleset után kerekesszékbe került gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára. Az igaz történeten alapuló dráma több üzenetet is közvetít a nézőnek: egy életünk van, éljük meg, ám magában hordozza az újrakezdés lehetőségét is, erre soha nincs késő.

Strange Days – A halál napja

1999. december 31., Los Angeles. A század utolsó óráiban világszerte nő a feszültség: az emberiség várja, hogy az óra mikor ugrik át a három nullára. A világvége ez, vagy egy új világ kezdete? Egy virtuális valóságban járunk, ahol az „ez van” unalmát a „mi volna, ha” izgalma helyettesíti. Lenny Nero, a lecsúszott exrendőr veszélyes ügybe keveredik a harmadik évezred előestéjén. A férfi az újfajta illegális virtuális droggal, a „klipekkel” üzletel, amelyekre más emberek emlékeit, érzelmeit közvetítik. Egy nap kezébe kerül egy klip, amely egy gyilkos emlékeit tartalmazza. Lenny egyre mélyebbre merül a zsarolás, erőszak és gyilkosság örvényébe.

Négy szoba

Amerikai filmszatíra 1995-ből. A főszereplő, az első éjszakai szolgálatát teljesítő boy (Tim Roth) szilveszteréjjelén a Los Angeles-i Mon Signor szállodában hajmeresztő kalandok elé néz. Ted, a szerencsétlen liftes fiú szilveszteréjjel különös kalandokba keveredik az éjszakai műszakján, a Los Angeles-i Mon Signor hotelben. Boszorkányokkal, gengszterrel, sztárral találkozik, egyik szorult helyzetből a másikba csöppen. A négy szoba, a négy történet címei: A hiányzó kellék, Fatális tévedés, Kis csibészek, A hollywoodi ember.

BÚÉK

Egy baráti társaság közös vacsorával tervezi megünnepelni az újévet. De hogy feldobják a bulit, kiteszik a telefonjaikat az asztalra, és bármilyen üzenet vagy hívás érkezik este a mobiljukra, azt kihangosítják vagy a többiek előtt is felolvassák, ezzel pedig el is kezdődnek a hazugságok, átverések. Mindenkinek van titka, másik élete, szégyellnivalója, amiről inkább lódit, persze csak addig, amíg le nem buktatják. Magyar vígjáték, tele fordulattal, meglepetéssel szilveszter éjszakájára.